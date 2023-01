El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, apuntó ayer contra la política exterior del Gobierno y consideró que "no puede pensar una cosa a la mañana y otra a la noche, es esquizofrenia".

En declaraciones al programa "Contacto Digital", conducido por Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez, en radio Rivadavia, expresó: "Uno al adversario ideológico lo respeta, pero no que a la mañana se piense una cosa y a la noche otra, eso es esquizofrenia. Y en la política exterior es lo peor que le puede pasar a los países. Esta semana se vio claro, mientras se reconocía que hay presos políticos en Venezuela se recibía a su dictador".

"Mandan un embajador a la asunción de (Daniel) Ortega y lo sientan al lado de alguien que tiene alerta roja de interpol por el atentado en Argentina", consideró el porteño.

A su entender, "manejar la Argentina siempre es difícil, pero cuando tiene contradicciones internas como las que tiene este gobierno no se puede tomar en serio". "Antes de ser de un partido político soy un demócrata republicano. Me parece inexplicable que se sostengan relaciones con países con dictaduras", enfatizó Wolff, luego de la Cumbre de la CELAC que tuvo lugar en Buenos Aires. (NA)