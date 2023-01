Aníbal Fernández cargó contra Wado de Pedro

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se sumó a las críticas contra su par del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, a quien también le había salido al cruce la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Este jueves, De Pedro dejó trascender que había quedado "dolido" por no recibir una invitación del presidente Alberto Fernández al encuentro que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada y del que participaron el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y referentes argentinos de derechos humanos.

Ante eso, la primera en responder fue Tolosa Paz, a lo que ahora se sumó la voz del ministro de Seguridad, en un nuevo capítulo de la interna dentro del oficialismo. "¿Desde cuándo el Presidente le tiene que dar explicaciones a él?", resaltó el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera policial sostuvo que no tiene "ningún problema personal con Wado", pero aseguró que le pareció "un horror lo que dijo". "Cuando él se fue (a San Pablo) el día que Lula ganó, nadie del Gobierno le dijo nada. Al día siguiente, cuando el Presidente viajó a esa reunión con Lula y fue invitado a un almuerzo, el Presidente lo incluyó a Wado para participara", rememoró Aníbal Fernández sobre la victoria del brasileño el 31 de octubre pasado.

A la vez, el funcionario nacional señaló que "los presidentes peronistas son elegidos por la voluntad popular, nunca ha sido de otra manera". "Cuando un Presidente peronista ejerce, lo que debiera suceder del otro lado es cerrar el pico y ponerse a trabajar; o en el peor de los casos, si no está de acuerdo, dejar el lugar y correrse para que lo ocupe otro compañero", enfatizó. Y agregó: "El Presidente es uno solo, representa los intereses del peronismo, y nadie tiene derecho, mucho menos el ministro del Interior, a tratar de ponerle los puntos".

Si bien no habló en público, De Pedro dejó trascender a través de su entorno el descontento que le provocó no haber sido incluido en la reunión, teniendo en cuenta que es parte de la agrupación HIJOS. Por el lado cercano al Presidente, eligieron las declaraciones a la prensa para responder al off the record. (NA)