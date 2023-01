Según Sacnun, el "frente de frentes" santafesino es un "combo explosivo"

La ex senadora nacional y actual directora del BICE, María de los Angeles Sacnun sobre la actualidad política nacional y santafesina, el arbitrario fallo sobre coparticipación y el rol de la Corte Suprema de Justicia. Fuertes críticas a la oposición que se arma en torno a un "frente de frentes".

La dirigente santafesina y actual Directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Angeles Sacnun, aseguró este viernes que “la actual Corte Suprema de Justicia defiende los intereses concentrados de las corporaciones económicas y concretamente de ciertos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Lo que están garantizando son -ni más ni menos- que los recursos que necesita Rodríguez Larreta para ser candidato este año”, señaló en diálogo con Rubén Sauro para LT3 -AM 680-. En este mismo sentido, Sacnun sostuvo que la medida cautelar de la Corte Suprema del pasado 21 de diciembre a favor del gobierno porteño revela una gran paradoja: “quisieron argumentar el aumento desmedido del porcentaje que recibía la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación diciendo que era por el traspaso de la policía. El país entero sabe la problemática de seguridad que sufre la provincia de Santa Fe y le quitan los recursos. ¿Por qué la provincia de Santa Fe y todas las provincias tienen que resignar recursos en favor de la ciudad de Buenos Aires?, el distrito de la Argentina que más ingresos por cápita tiene.”

La ex senadora nacional (2015-2021) recordó que durante su mandato, y como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se sancionó una ley que modificaba el aumento indiscriminado de recursos que por decreto Mauricio Macri había otorgado a CABA, violentando tanto lo que establece la ley como lo que establece la Constitución Nacional. “Nosotros lo corregimos vía una Ley, donde los legisladores debatimos largamente sobre la importancia estratégica de recuperar esos recursos que se le habían birlado al Estado Nacional. Finalmente lo judicializaron con una Corte que todos sabemos qué intereses defiende”. “Muchas veces tratan de separar las cuestiones de la Corte con lo que nos pasa todos los días, pero cada vez que recibimos una factura y nos aumentaron el cable, el teléfono o internet, sepamos que eso ocurre porque hay una sentencia de la Corte que impidió que fueran servicios públicos y que pudieran ser regulados por el Estado Nacional. Hasta ese punto llega la importancia de lo que la Corte puede definir”, sostuvo la dirigente.

Por otro lado, consultada sobre la nueva alianza del Frente Progresista, el Radicalismo y Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, María de los Angeles Sacnun sentenció "este Frente de Frentes de la oposición santafesina es un combo explosivo: imagínese usted las políticas neoliberales de Mauricio Macri de destrucción del empleo, empobrecimiento y endeudamiento extremo junto a las políticas del Frente Progresista, que dejó una provincia también endeudada y sumida en la violencia del narcotráfico.” “Lo único que los une es un profundo antiperonismo. No tienen un modelo de sociedad ni de provincia para proponerle a los santafesinos y santafesinas.”

Por último, frente al interrogante planteado respecto de su candidatura para este año, Sacnun fue tajante: “hablar de candidaturas hoy, en una Argentina que proscribe a la dirigente más importante -Cristina Fernández de Kirchner-, es una obscenidad.”