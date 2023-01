Fein con Schiaretti para darle forma a un espacio superador

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se reunió con la presidenta del Partido Socialista de Argentina, Mónica Fein, en su campaña para darle mayor peso al "espacio superador a la grieta" de cara a las elecciones presidenciales. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario, en la Ciudad de Córdoba, y en ese marco "coincidieron en que la Argentina necesita establecer puntos de encuentro superadores a la grieta, basados en el trabajo, la inclusión y la movilidad social", señaló un comunicado oficial.

Asimismo, el mandatario cordobés y la ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional subrayaron la necesidad de que "se respete el diálogo y a las instituciones".

"Debemos pensar en propuestas que generen entusiasmo, expectativas y esperanza en Argentina", afirmó la santafesina.

Y continuó: "Me parece que los integrantes de la grieta están lejos de lo que les interesa a los argentinos. Basta de pelearnos por cuestiones que no tienen nada que ver con generar trabajo, con bajar la inflación, con garantizar la seguridad, promover la educación y la salud".

Fein también advirtió sobre la necesidad de "pensar cómo se construye o se ayuda a construir un espacio que sea una alternativa en la Argentina y que genere esperanza".

La ex intendenta de Rosario podría ser una de las precandidatas a la Presidencia en las PASO del espacio impulsado por Schiaretti y el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Del encuentro también participaron el diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez y el legislador provincial Matías Chamorro. (NA)