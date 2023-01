Más de 800 pequeños productores recibieron asistencia económica para mitigar la sequía

En el marco de la Emergencia Agropecuaria por la sequía, y las acciones que lleva a cabo la gestión del gobernador Omar Perotti para paliar la situación, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, ya se otorgaron aportes no reintegrables a 844 productores santafesinos de los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier y San Justo, por un monto total de 84,4 millones de pesos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.

Se trata de una asistencia económica, de 100 mil pesos por productor, destinada a pequeños productores de la agricultura familiar, que cuenten con actividades ganaderas (bovinos: hasta 100 cabezas; ovino/caprinos: hasta 200 cabezas) y agrícolas (hasta 50 hectáreas). El financiamiento se destina a capital de trabajo, como semillas, combustible, alimentos, servicios de reparación de infraestructura, servicio de acarreo de agua, adquisición de indumentaria e insumos veterinarios, entre otros.

Los fondos fueron distribuidos en el Departamento Vera beneficiando a 322 productores con una entrega total de $32.200.000. En cuanto al Departamento San Javier, se otorgaron aportes por un total de $25.300.000 a 253 productores afectados por la sequía. Mientras que, en el Departamento General Obligado, los beneficiarios fueron 160 productores con un aporte de $16.000.000. Por parte del Departamento 9 de Julio, se entregaron aportes a 78 productores por la suma de $7.800.000. En tanto, en el Departamento San Justo se destinaron $1.800.000 para beneficiar a 18 productores. Por último, en el Departamento San Cristóbal fueron 13 los productores beneficiados con una entrega total de $1.300.000.



OPERATIVOS DE ASISTENCIA

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, manifestó que “estamos fuertemente abocados a asistir a cada uno de los productores en el territorio, por lo que dispusimos operativos en todos los departamentos para asistir a la totalidad de los productores. Nos encontramos ante una situación compleja y delicada, una de las peores sequías de la historia, en la cual el Estado tiene que brindar herramientas que le permitan al productor mejorar su explotación y poder paliar esta situación tan grave”.

Haciendo hincapié en la importancia de los aportes entregados y el diálogo con los productores, el funcionario agregó que “la idea es poder ayudarlos a todos, que cuenten con nosotros en lo que necesiten; estamos siempre acompañando y vamos a seguir estando, porque realmente creemos que la solución es el trabajo articulado entre todos, escuchando sus problemas y los aportes y sugerencias que nos puedan hacer, con la finalidad de que puedan transitar esta situación adversa de la mejor manera posible”.

Por su parte, la Asistente Técnica, Jésica Ledesma, expresó que "los operativos territoriales nos permiten tener el contacto directo con cada productor, no sólo para acercar este aporte, sino también para ayudarlos en la inscripción del RUPP, RENAF y diferentes trámites que requieren la formalización. De esta manera no solamente se atiende lo urgente, sino que a la vez vamos planificando acciones para la prevención y el fortalecimiento de sus actividades productivas".



ACARREO DE AGUA Y

LIMPIEZA DE REPRESAS

En otras de las líneas de asistencia que lleva adelante el Ministerio de Producción para acompañar a los productores del norte provincial afectados por la sequía, durante las últimas semanas, y luego de un relevamiento con productores en Las Gamas, Vera, Reconquista, San Cristóbal, Tostado, Ceres, entre otras localidades, en los departamentos General Obligado, 9 de Julio y Vera, se gestionó la compra de 30 tanques cisternas para fortalecer de manera local el abastecimiento de agua a productores de cada distrito. En tanto, la distribución de agua ya alcanzó a decenas de productores de San Bernardo, Villa Minetti y Gregoria Pérez de Denis.

Además, de manera articulada con la Sociedad Rural de Vera, junto a los gobiernos locales y otras instituciones, se trabaja en el acarreo de agua con camiones cisternas en distintos distritos de ese departamento, entre ellos: Fortín Olmos, Garabato, El Bonete, Fortín Charrúa, Fortín Inca, Vera, Paraje 70/800, Toba, La Gallareta y Santa Felicia.

En este sentido, se encuentran vigentes las siguientes ayudas: En el departamento Vera, acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua, línea que comprende un aporte de 55 millones de pesos a la Sociedad Rural local para llevar adelante dichas acciones, destinado a productores de hasta 400 cabezas sin costo. Los interesados en acceder deben dirigirse a la comuna o municipio más próxima a su distrito para gestionarla.

En tanto que en el departamento 9 de Julio se implementó la línea acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua a partir de un aporte entregado a la Asociación para el Desarrollo de 25 millones de pesos, destinada a productores de hasta 200 cabezas sin costo. Para los productores de 200 a 400 cabezas, se cubrirá el costo del 50% del acarreo.

Finalmente, se encuentra la línea de limpieza y acondicionamiento de represas, a partir de un aporte de 10 millones de pesos a la Asociación para el Desarrollo, para el pago de servicios de acondicionamiento de represas distribuidas en el territorio. Está destinado a productores de hasta 400 cabezas sin costo, y los productores interesados en gestionar estas asistencias deben inscribirse en la Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio.