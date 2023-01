El gobierno monitorea el programa "Precios Justos" en 54 puntos de venta

El Programa “Precios Justos” que lleva adelante el Ministerio de Economía de la Nación, tiene plena vigencia en la provincia de Santa Fe. A través de la Secretaría de Comercio nacional, y en coordinación con el área provincial, se llevan adelante controles y reuniones permanentes para articular la instrumentación de esta iniciativa en la mayor cantidad de territorios y superficies posibles.

Así lo informó el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, quien describió a la iniciativa como “superadora respecto a Precios Justos. Siempre insistimos en la necesidad que para referenciar precios hay que trabajar en la cadena y en todo el país. Trabajar en la cadena significa pautar expectativas también con los mayoristas y minoristas, y el avance que hizo el gobierno nacional con las empresas de insumos difundidos para que también se sumen a no aumentar precios por períodos trimestrales, son muestras de que se pueden lograr estos acuerdos. La propuesta que hace la cartera de Sergio Massa es muy clara: aumentos pautados, articulación entre los niveles, y lograr que más provincias y localidades se sumen a estos acuerdos”.

“En Santa Fe aún no están las cadenas regionales, las cuales cuentan con nuestro programa provincial. Estamos trabajando en ello porque creemos necesario ampliar las referencias en góndola. Pero lo importante es que en aquellas empresas que firmaron convenios y están presentes en la provincia, ya recorrimos todas y podemos decir que el programa está vigente con un nivel aceptable de cumplimiento. Cuando digo aceptable, me refiero a que podrían colocar más artículos y mejorar la información al consumidor, pero lo cierto es que las empresas que dijeron que iban a estar, hoy tienen Precios Justos en sus góndolas”, resumió Aviano al referirse en términos generales al cumplimiento del programa.



EL CONTROL QUE SE REALIZA

EN EL TERRITORIO SANTAFESINO

Según datos propios de Comercio Interior de provincia, en la provincia de Santa Fe hay 16 empresas que se suscribieron al convenio de Precios Justos, con 54 bocas de venta repartidas en 19 ciudades y pueblos. La mayor cantidad de superficies comerciales se encuentran en Rosario y Santa Fe, y también en Rufino, Venado Tuerto, Villa Cañás, María Teresa, Villa Constitución, Pérez, Gálvez, Alcorta, Arroyo Seco, Firmat, Funes, San Jorge, Santo Tomé, Recreo, Esperanza, Sunchales y San Justo. Las empresas que están en el programa son: Coto, Chango Más, Libertad, Carrefour, Vital, Dia, Yaguar, Maxiconsumo, Arco Iris, Cooperativa Obrera, La Anónima, Vea, Makro, Micropack, Disco y Jumbo.

Extrañamente, llama la atención de que en Rafaela hasta el momento no se estén llevando a cabo esta clase de controles, ya que también tenemos en la ciudad sucursales de empresas como La Anónima y Libertad.

Los productos suman 1.818 al 26 de enero, siendo común que el programa vaya “subiendo o bajando” artículos de acuerdo a como las empresas industriales y comerciales de consumo masivo vayan informando de inconvenientes de abastecimiento a la Secretaría de Comercio de la Nación.

“Nuestras inspecciones a la fecha son para monitorear lo que sucede en el territorio santafesino, aún no podemos imputar y sancionar porque el convenio espera ser protocolizado por Nación, ya que desde la gestión del gobernador Omar Perotti y el ministro Daniel Costamagna, se decidió acompañar la iniciativa para referenciar al consumidor y también al comerciante”, resumió Aviano, al tiempo que aclaró que “detectamos incumplimientos que ameritan imputar una falta, y por eso es central el convenio. Queremos que los acuerdos se respeten y que no se borre con el codo lo que se firmó con la mano”.

De las inspecciones realizadas a todas las firmas incluidas en Santa Fe, se detectaron máximo 4 sobreprecios, a razón 2 en una empresa, y 2 en otras dos cadenas, 4 empresas no tenían la cartelería al ingreso, y la falta más común, la cual fue informada a la Secretaría de Comercio de la Nación, es la no exhibición de la lista de productos y precios que tiene la empresa en lugar visible o accesible para la información del consumidor. Cabe destacar que dos asociaciones de consumidores colaboraron en los controles realizados en la provincia, como la Liga de Defensa del Consumidor de Venado Tuerto (Lideco), y el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento del Consumidor de Rosario (Cesyac).

Respecto a este tema, Aviano recordó que “los canales de información y reclamo están para ser usados, y es importantísimo que el consumidor de manera individual haga el reclamo, ya sea por la app que se descarga tanto en celulares Android como IOS, y también desde el bot de la web de Precios Justos, en www.argentina.gob.ar. También se puede denunciar al 0800-666-1518 o enviando un mail a [email protected]”, finalizó el funcionario provincial.