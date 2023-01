“Con el acueducto interprovincial, Perotti hace una política de Estado a veinte años”

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Omar Perotti y Juan Schiaretti, darán este lunes 30 de enero, el segundo paso concreto para el inicio de una de las obras de saneamiento más importantes del país, el acueducto interprovincial que permitirá llevar agua potable extraída del río Paraná en una primera etapa a más de 400 mil santafesinos y cordobeses, distribuidos en 54 localidades de ambas provincias.

Para la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, con esta obra, el gobernador Omar Perotti “dejará su sello de gestión productiva, generando una política de Estado que continuarán a futuro las próximas gestiones que tengan ambas provincias”, y comparó la magnitud del emprendimiento con la construcción del túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná hace más de 50 años.

“Como entonces hicieron otros gobernadores de dos provincias, ahora Perotti y Schiaretti, en una suerte de sinergia interprovincial, están sentando bases concretas para el desarrollo de una obra que beneficiará a miles de santafesinos y cordobeses, y que repercutirá en sus vidas desde ahora y por los próximos 20 o 30 años, en un problema tan sensible como es el acceso al agua de calidad” señaló la ministra.

“Estamos ante la mayor inversión de la historia de la provincia en acceso al agua. Son casi 100 mil millones de pesos, que se suman a los 3.500 millones en infraestructura en Educación, o los 3.300 millones en infraestructura para Seguridad y hay otras inversiones como la de los gasoductos, que nos permitirán recuperar el tiempo perdido. Es como saldar deudas históricas, los años donde no se invirtieron en estas cuestiones” expresó la ministra Arena.

Arena destacó que “no es común ver en la Argentina de estos años una iniciativa similar que haya sido impulsada desde el interior por dos provincias, que se unan para realizar una obra de magnitud, que además se financia con fondos propios y conseguidos por los gobiernos provinciales, sin depender de la Nación”, resaltó.

El acto de apertura de sobres se realizará este lunes 30/1, a las 10:30, en la localidad cordobesa de San Francisco. Se conocerán allí las ofertas económicas que se presentaron para ejecutar el bloque A de esa obra, correspondiente al tramo que unirá las ciudades de Coronda y San Francisco.

El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba es una obra estratégica que cuenta con financiamiento del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y un presupuesto oficial que supera los 8800 millones de pesos sólo para la primera etapa, en la que están incluidos los habitantes de 33 localidades santafesinas y 21 cordobesas.

Por su parte, la secretaria de Gestión Federal de la provincia de Santa Fe, Candelaria González del Pino también resaltó la dimensión de la obra que ahora se encara con la del túnel subfluvial que une Santa Fe y Paraná. “Al igual que entonces, cuando esa realización fue producto de la decisión de dos gobernadores, ahora Perotti y Schiaretti también ponen en marcha una obra cuya concreción implica un compromiso político a largo plazo, que termina transformándose en una política de Estado”.

Agregó que la importancia del acueducto está “no sólo indicada por la magnitud de la inversión y el volumen de los trabajos que implica, sino fundamentalmente porque va a resolver un problema básico como es el acceso al agua potable, que es un derecho fundamental y que permite satisfacer otros derechos, como a los alimentos para consumo humano sanos, el cuidado del ambiente, y otros que tienen que ver con la sanidad y la salubridad de la población”.



POLÍTICAS PÚBLICAS

ENTRE PROVINCIAS

Santa Fe y Córdoba, junto a Entre Ríos, en el marco de la Región Centro vienen generando políticas públicas comunes a las tres provincias, con la idea de que el trabajo en conjunto y de manera sinérgica permita generar políticas públicas a largo plazo y que aborden derechos fundamentales de la población. Los fondos árabes van a financiar esta obra en todos sus tramos. La provincia de Santa Fe tiene una historia en este tipo de financiamiento, como el que permitió la construcción del acueducto Desvío Arijón. Uno de los ejes fundamentales de estos fondos es financiar proyectos de desarrollo y de infraestructura como el de este acueducto, que es considerado estratégico a nivel internacional.

En ese marco, en los últimos días se produjo la visita a Santa Fe de una delegación del Fondo Saudí para el Desarrollo a Santa Fe, encabezada por el embajador de Arabia Saudita, ocasión en la que el gobernador presentó el proyecto del acueducto. Se trató de la primera vez que representantes de ese fondo vienen a la Argentina, y la reunión en Santa Fe fue considerada un gesto de apoyo a la importancia de la obra.

En setiembre del año pasado, Perotti y Schiaretti habían realizado en Coronda un acto similar al que se hará este lunes en San Francisco para anunciar el llamado a licitación para la construcción del acueducto. En apenas cuatro meses ahora darán este segundo paso con la apertura de sobres.

En aquella ocasión, el gobernador Perotti destacó “las posibilidades de integrar a Santa Fe con Córdoba”, así como “las señales que nuestros pueblos están dando en producción y trabajo”. También elogió a las tres provincias que integran la Región Centro, porque “tienen las posibilidades concretas de mostrar su contribución a una matriz productiva diferente. Confiamos -dijo- que la mejora en la infraestructura nos tiene que dar una base de mayor competitividad”.

Sobre el acueducto resaltó que “dos provincias hermanas que se vinculan es una fuerte señal para todos los argentinos de que hay un camino de colaboración, de producción y trabajo, que nos genera esperanza de que esa es la vía para nuestras provincias y para toda la Argentina”.

Por su lado, el gobernador Schiaretti definió al anuncio de esta obra como “un día histórico, porque hace mucho tiempo que no se pone en marcha una obra biprovincial de esta magnitud, y que es pagada por las provincias, con el financiamiento de los fondos árabes”.



LOS ACUEDUCTOS EN SANTA FE

En el marco de su plan estratégico provincial, el gobierno de Santa Fe está desarrollando el programa denominado “Grandes acueductos”, compuesto por once sistemas de los cuales varios ya fueron inaugurados y otros se encuentran en ejecución. Córdoba también cuenta con una red de más de 1700 kilómetros de acueductos en operación.

Paralelamente se encuentra en desarrollo un Plan Estratégico de Acueductos Troncales, que prevé la incorporación de una fuente externa donde el sistema del río Paraná permita garantizar el desarrollo de la población.

Estas obras son relevantes porque la provincia de Santa Fe presenta en casi todo su territorio limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua apta para consumo humano, dependiendo del río Paraná como fuente para cubrir las demandas de su población.

Este acueducto interprovincial en su primera etapa unirá localidades del centro oeste de Santa Fe y el noreste de Córdoba, entre Coronda y San Francisco. A la vez este tramo inicial se subdivide en dos fases: la primera comprende desde el río Coronda hasta la ciudad de San Martín de las Escobas, y la segunda desde esa localidad a la ciudad de San Francisco La obra correspondiente a la fase 1, etapa 1 del bloque A comprende la ejecución de una toma de agua cruda, la plata potabilizadora, 4740 metros de acueducto hasta atravesar la autopista hasta el ingreso a la ciudad de Coronda y un centro distribuidor. La totalidad de la extensión del acueducto troncal y sus respectivos ramales (488,7 kilómetros) tendrán también un tendido de fibra óptica para su telegestión integral, previendo ofrecer ese servicio a todas las localidades comprendidas en el proyecto.