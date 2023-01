EE.UU.: ola de protestas por una nueva muerte por violencia policial

Miles de personas protestaron en las últimas horas en diferentes ciudades de Estados Unidos, luego de que se difundieran las imágenes del arresto de un joven afroamericano, quien falleció como consecuencia del maltrato policial. El hecho se produjo en Memphis, estado de Tennessee, a principios de este mes, pero recién ahora las autoridades de esa ciudad publicaron los videos, donde se puede observar el procedimiento de los agentes, todos de color, quienes aplicaron golpes y patadas a Tyre Nichols.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó en un comunicado: "Como tantos otros, estoy indignado y profundamente dolido al ver el horrible video de la paliza que derivó en la muerte de hombre".

La víctima, de 29 años y padre de un hijo, falleció el 10 de enero luego de haber estado tres días internado, como consecuencia de la golpiza durante su arresto, por un supuesto manejo imprudente.

En tanto, los cinco agentes que lo golpearon -también afroeamericanos- fueron separados de sus cargos y acusados de homicidio en segundo grado. Los detalles de lo que sucedió aún no están del todo claros. Se sabe que Nichols fue detenido cuando manejaba por una zona en el sudeste de Memphis. Los oficiales que lo detuvieron eran parte de la Unidad Escorpión, un grupo de agentes especializados creado en 2021 para trabajar en barrios donde la delincuencia y la violencia son endémicas.

En su primera declaración oficial sobre el caso, la policía afirmó que se produjo "una confrontación" cuando los oficiales se acercaron al auto de Nichols, y el conductor aparentemente salió huyendo. Según el comunicado, hubo "otro enfrentamiento" cuando los policías lograron detener a Nichols. El informe se completó con la información de que, en un momento dado, Nichols se quejó de que no podía respirar. Fue en ese momento que se habría llamado una ambulancia para llevar el hombre al hospital.

Luego de haberse difundido el video comenzaron una serie de protestas, no solo en Memphis, sino también en Washington, Nueva York y Mississippi, entre otras ciudades. El clima más tenso se vivió en Nueva York, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía, mientras que en Mississippi cortaron un puente para pedir justicia.

A su turno, Antonio Romanucci, abogado de la familia Nichols, denunció que el joven fue tratado como una "piñata humana" por los policías, y añadió que se trató de "una paliza descarada e ininterrumpida durante tres minutos".

Ben Crump, otro de los abogados de la familia, dijo que el video mostraba que Nichols fue sujetado, rociado con gas pimienta y sometido a una descarga eléctrica de un taser cuando lo detuvieron cerca de su casa. Volvía a su casa de un parque al cual había ido para sacar fotos de la puesta de sol. La familia de Nichols ha mostrado fotos del hombre internado en el hospital, con un respirador y la cara hinchada y con moretones. Según los familiares, "la policía lo golpeó al punto en que no era reconocible".

"Solo estoy tratando de llegar a casa", "mamá, mamá" y "denme un minuto" son algunos de los gritos que llega a vociferar el hombre según uno de los videos difundidos. Su casa estaba a poco más de 90 metros del lugar. En esa misma grabación, se escucha a los agentes insultando al detenido. mientras la víctima grita "mamá, mamá" y "denme un minuto".

El presidente, Joe Biden, sacó un comunicado el jueves en el que pidió una "investigación rápida, completa y transparente" del caso. En este contexto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió este viernes que habrá una investigación sobre la muerte de Nichols y pidió que las protestas que pueda haber sobre este suceso sean pacíficas.

La violencia contra personas afroamericanas se incrementó en los últimos años, y que dio origen a un movimiento internacional denominado 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan).

Amber Sherman, representante de ese movimiento en Memphis, dijo en declaraciones a la prensa que "no es necesario ver el video para saber qué pasó. Todo experimentamos ese tipo de violencia en nuestras comunidades". (NA-Reuters con información de Clarín)