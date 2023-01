Maratón recreativa con excelente convocatoria

El verano es una estación ideal para practicar deportes al aire libre. Por eso, desde la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Rafaela se organizó la maratón nocturna recreativa 8K.

La misma se puso en marcha en la intersección de calles Estanislao de Campo y Candioti, aprovechando la generosidad del espacio físico y todas las comodidades que ofrece a quienes se acercan al lugar.

Las acreditaciones fueron en el mismo lugar de partida y hubo importantes sorteos para las y los participantes.

Al respecto, Ignacio Podio, subsecretario de Deportes y Recreación, destacó: "Estamos muy contentos por la convocatoria de esta noche. El clima nos acompañó y la comunidad pudo disfrutar de uno de los eventos más esperados".

El funcionario agregó: "Quisimos potenciar la media maratón de la ciudad de Rafaela, por eso organizamos la maratón nocturna como una carrera recreativa. A su vez, fue tomada como una carrera de pretemporada y como primer evento del año para los deportistas y corredores".

Pablo, uno de los anotados en los 8K expresó que "siempre que surgen estos eventos me sumo porque disfruto mucho correr".

"Me parece fantástico que el municipio organice y potencie este tipo de actividades que tan bien le hacen a la sociedad", agregó.

A su turno, Dario, corredor de la maratón, sumó: "Me parece buenísimo. Así se motiva a las personas a correr y participar de las actividades al aire libre".

Más adelante, señaló: "Estoy estudiando la Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo en la UNRaf. Es muy lindo ver personas que se suman a correr".

Por último, Carla, también participante de la carrera, manifestó que "es mi primera vez y me voy feliz".

"Me vinieron a acompañar familiares y amigos. Me estuve preparando durante el verano porque sabía que se iba a dar esta oportunidad. Muy buena la organización y el evento. Esperemos volver a estar el próximo año", resumió.



LOS OBJETIVOS

Cabe resaltar que, como siempre sucede, estas actividades están orientadas a los grupos de ciudadanos y ciudadanas que priorizan el bienestar y utilizan los distintos espacios verdes de la ciudad para realizar sus actividades recreativas cotidianas.

Asimismo, se busca alentar y fomentar el cuidado de la salud, premiando a los deportistas de alto rendimiento, como también a quienes recién se inician, intentando motivar a aquellos que están necesitando un cambio en su rutina, para mejorar y adquirir y o mejorar su calidad de vida.

Una vez más se pudieron alcanzar todos los objetivos propuestos a la hora de llevar adelante un evento de características muy especiales y en el que las personas de cualquier edad tienen la posibilidad de inscribirse.

El hecho de no ser competitivo, es un buen motivo para que la convocatoria sea lo suficientemente amplia como para que puedan estar compartiendo la actividad todas aquellas personas que tengan la intención de disfrutar de una jornada en contacto directo con la naturaleza y en un horario dispuesto como para atenuar los efectos de las altas temperaturas, que son comunes en esta época del año.