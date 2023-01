Robaron en una Pinturería

Tal lo dado a conocer en la mañana de ayer, a pocas horas de haberse contabilizado un nuevo hecho contra la propiedad, en nuestro portal en internet se dio a conocer que durante la madrugada se había constatado un nuevo robo en la ciudad de Frontera, agravando aún más la inseguridad denunciada por vecinos recientemente ante la Intendenta local, y que se contaba con el relato de un vecino.

"A las 4:40 entraron a robar en la Pinturería que está en la esquina de las calles 64 y 1. Se llamó a la Policía y no hubo atención del teléfono. Varios agentes llegaron a las 5:15 y dijeron que habían estado en el barrio Acapulco, en Josefina, en otro caso delictivo.

"No se duda que haya sido así, pero lo que resulta increíble es que no haya habido un solo policía en la Comisaría, para atender el teléfono.

"Muchos pensamos que en forma urgente, desde la Jefatura Rafaela se debe actuar al respecto. No se puede seguir viviendo de esta manera, frente a robos de todo tipo ocurridos diariamente", fue lo escuchado en boca de un lector fronterense.