El país de Sudamérica que más se acercó a Venezuela y Argentina

Venezuela cerró el 2022 como el país del continente americano que más inflación acumuló: 305,7%, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y 234% según cifras del Gobierno. También Argentina estuvo entre los países con más inflación del mundo, tras haber terminado el año pasado con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 94,8%.

En esta parte del mundo, el país que más cerca estuvo de alcanzar a Venezuela y Argentina fue Surinam. La nación sudamericana terminó el 2022 con una inflación del 54,6% interanual, cifra que, de todas formas, significó una mejora respecto de los valores observados en 2021 (60,7% interanual a diciembre).

Surinam había cerrado el 2019 con una inflación del 4,2%, pero en 2020 los precios saltaron un 60,8%. El otro país americano con una cifra tan elevada de inflación es Haití, aunque los datos de esta nación franco parlante llegan a octubre (47,2% interanual).

Entre los países que consolidaron sus datos de inflación de 2022, el único que arrojó un número superior a Venezuela fue Zimbabwe, que terminó el año con una suba de precios de 244%. Un poco más atrás llegó Líbano (122%) e, inmediatamente después, Argentina.

Por debajo de Argentina se situaron Sudán (87,3%) de inflación, Turquía (64,27%), Sri Lanka (57,2%) y Surinam. Esta fue la inflación en las principales economías de América:

-Estados Unidos: 6,5%

-Canadá: 6,3%

-Brasil: 5,79%

-México: 7,82%

-Colombia: 13,12%

-Chile: 12,8%

Los que no se despeinaron por la inflación. Hubo algunos países de América que no se inmutaron por la suba internacional de precios, como Panamá, que cerró el 2022 con una inflación 2,07%; Bolivia, que terminó el 2022 con una inflación del 3,12% y Ecuador, cuya inflación fue del 3,74%.



CUBA, DIFÍCIL DE ANALIZAR

Las cifras de inflación oficiales de Cuba llegan a noviembre y marcan un 40,26% interanual. Sin embargo, para algunos analistas los números del país isleño no son del todo creíbles.

Una manera de aproximarse a lo que sucede es el llamado “índice Hanke”, que marca que los precios en Cuba habrían subido un 140% en 2022. (Agencia Bloomberg)