Cuatro internados en el Hospital por una enfermedad que transmiten las cotorras

Una creciente preocupación se generó en Rafaela al confirmarse que cuatro personas adultas de una misma familia que reside en barrio Barranquitas se encuentran internadas en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" con un cuadro de neumonía bilateral causado por la psitacosis, una enfermedad que transmiten las aves, en especial loros y cotorras. Dos de los pacientes permanecen alojados en la Unidad de Terapia Intensiva con riesgo de muerte, según admitieron fuentes del nosocomio consultadas por este Diario.

La Dirección Regional de Salud Rafaela y el Samco Rafaela “Dr Jaime Ferré” emitieron ayer un comunicado en el que confirmaron que "cuatro personas se encuentran internadas en dicho nosocomio con cuadro de Neumonía bilateral de los cuales dos se encuentran en terapia intensiva". "Dichos cuadros fueron causados por una enfermedad transmitida por aves llamada psitacosis. La misma se transmite a las personas a través de excrementos secos, secreciones respiratorias polvo plumas, secreciones oculares o incluso por el contacto directo con las aves. Estas secreciones, al secarse, permanecen en el aire y son aspiradas por las personas y de esta manera se infectan", agrega el comunicado.

La psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados, los cuales le transmiten la infección a los humanos.

Los síntomas que produce la enfermedad son fiebre, decaimiento, fatiga y cansancio y puede progresar a cuadros de neumonía grave con complicaciones hepáticas y renales, en especial con personas que presentan comorbilidades, agregó el comunicado de la Dirección Regional de Salud.

Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación brinda mayores detalles en su página web, en la que afirma que el cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente, a una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. En este caso, la neumonía comienza con un cuadro de afectación general: hipertermia (cuerpo caliente), dolor de cabeza (síntoma constante), decaimiento general, fatiga y cansancio. A las 24-48 horas comienza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción. Y sostiene que si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

"Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días. Los contactos de la persona enferma (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz", subraya la cartera sanitaria nacional.

Las fuentes consultadas por este Diario indicaron que "se trata de cuatro pacientes adultos, dos de los cuales están en terapia intensiva y dos en clínica médica" a la vez que señalaron que "se sospecha firmemente que el caso está vinculado a los loros" por lo que en los próximos días el área de Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela brindará mayores detalles.

Los integrantes de la familia con psitacosis residen en barrio Barranquitas. Ante consultas efectuadas a vecinos, deslizaron que días atrás niños levantaron un ejemplar de loro que se había caído de un "enorme eucalipto" que se encuentra en el predio del Centro de Atención Primaria de la Salud de ese sector y se lo llevaron a su casa. "Creemos que está vinculado a esa situación. Muchas veces planteamos sobre el riesgo que presenta ese eucalipto por el sector en el que está y queremos que el Municipio avance con la extracción del mismo", expresó un vecino.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Salud recomendó a las personas que posean aves tener las siguientes precauciones:

• Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente sin acinarlas.

• Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

• No permanecer largos períodos en habitaciones donde haya aves.

• No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

• No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

• Ante la presencia de síntomas consultar a un médico y referir que posee aves.

De acuerdo a lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación, la psitacosis se transmite a través de aves enfermas como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. "Antes se creía que esta enfermedad estaba vinculada sólo a los loros pero ahora sabemos que son muchas las aves que pueden transmitirla, por eso en infectología se dejó de usar la denominación psitacosis, y hoy se utiliza el término ornitosis, que significa relativo a la ornitología (el estudio de las aves)", explicó a Infobae, el epidemiólogo e infectólogo Hugo Pizzi en una entrevista publicada en abril del año pasado cuando se había declarado un alerta en el municipio bonaerense de 25 de Mayo ante la aparición de varios casos.

Por ahora no hubo ningún tipo de información oficial desde la Municipalidad de Rafaela a pesar de la alarma de los vecinos de una ciudad en el que la superpoblación de loros está a la vista. Hasta hace pocos años, este tipo de aves se encontraban en los eucaliptos pero desde hace un tiempo a esta parte se instalaron en las palmeras de la Plaza 25 de Mayo o de los canteros de los bulevares e incluso construyen sus nidos en ramas bajas de los palos borrachos de la ciclovía que corre en paralelo de calle Estanislao del Campo. Desde hace un tiempo a esta parte, todas las conferencias de prensa que ofrecen los funcionarios municipales o provinciales en la Plaza central de la ciudad tienen de fondo el cotorreo de los loros.

La duda que se presenta es si el caso de psitacosis es puntual de los loros de barrio Barranquitas o si es necesario adoptar medidas de prevención de mayor magnitud.