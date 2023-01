Pasaba en su auto, y por el viento se le cayó un árbol encima: ileso

A las 11.40 de la víspera, en momentos en que un automóvil casualmente pasaba por Av. Providenti entre Verdú y Ricardo Rojas –barrio Belgrano-, un árbol de gran tamaño cayó sobre el mismo, quedando momentáneamente una persona atrapada en su interior, la cual pudo salir luego por sus propios medios, pero que de igual modo requirió la presencia de Bomberos Zapadores.

La caída del ejemplar se produjo justo en momentos en que empezaban a soplar fuertes vientos producto de la tormenta, y luego del suceso vial, el automóvil terminó cruzado en medio de la calzada, obstaculizando el paso de otros vehículos.

Rápidamente se hizo presente en el lugar personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), que concurrió al sitio junto a personal policial y de Bomberos Zapadores.

El árbol no sólo cayó sobre el automóvil sino que en su desplome hizo caer una columna de alumbrado público provocando el corte de cables de energía eléctrica. La especie arbórea en cuestión se encontraba dentro del patio de una propiedad privada sobre calle Rojas.



EL DAMNIFICADO

El vehículo damnificado se trató de un automóvil Chevrolet Corsa Classic, propiedad de la empresa constructora Obring radicada en Pérez (Gran Rosario), y quien se encontraba en su interior era un hombre de 27 años, llamado Ángel Roldán, domiciliado en la ciudad de Esperanza. El mismo logró salir ileso no requiriendo asistencia médica.

En cuanto al trabajo de los Bomberos del Cuartel Central, si bien acudieron en rescate de la persona atrapada en el vehículo, esto no fue necesario, por lo que se abocaron con el uso de motosierras a liberar el auto de las ramas que lo aprisionaban.

Asimismo se hicieron presentes en el lugar personal de Protección Vial y de dependencias municipales como Electrotecnia y el Corralón Municipal para sus tareas específicas.