Lanzamiento en marzo del programa Previaje 4

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó que durante marzo se va a lanzar una nueva edición del programa Previaje de compras en turismo para viajes que se realicen entre mayo y junio, en la temporada baja.

El programa podría incluir también un acuerdo de precios, como en la edición anterior.

"Vamos a sacar un Previaje nuevo para la temporada baja, como el anterior. Era importante readecuar la herramienta que fue exitosa y que tuvo un gran consenso político y entre la gente, la usaron más de seis millones de personas. Pero era importante readecuar la herramienta; no tenía un sentido un Previaje masivo para todo el año", explicó el ministro.

"Tenía sentido lanzarlo para temporada baja para seguir estimulando el turismo interno, que terminó siendo una de las actividades que más empleo generó. Apuntalamos esta industria como una de las estratégicas para crecer; tenemos que tener un sector privado que tenga capacidad de invertir y de generar empleo", agregó Lammens.

El ministro destacó que la nueva edición del programa, que otorga créditos para gastar en el sector de turismo por el 50% de la compras realizadas, le da un marco de previsibilidad a los empresarios. "Hace que se salga de la lógica del empleo de temporada que tiene el turismo, estamos logrando que la demanda de empleo sea estable todo el año", señaló.

Con respecto a las críticas de que el programa incluya tanto compras para hoteles cinco estrellas como más económicos y para los que lo consideran un "subsidio a la clase media", argumentó que el programa tiene un "tope" para los reintegros.

"Para el que va a un hotel 5 estrellas no le significa mucho el Previaje; a lo que apuntamos es que haya mucho movimiento interno y que la persona que tenga una duda de irse a algún país limítrofe o al exterior elija viajar acá porque tiene algún tipo de beneficio. El Previaje recupera $83 de cada $100 que invierte y formaliza. El sector gastronómico tiene una alta informalidad. Algunos subían precios porque no estaban acostumbrados a facturar, pero eso se ha resuelto”, dijo Lammens.

El ministro aseguró que "el programa, en su tercera edición, funcionó también como un control de precios" y que "en octubre y noviembre pasados el rubro de de gastronomía y hotelería estuvo por debajo del índice general de inflación". "Hay que hacer un acuerdo de precios más general cuando se lance el programa Previaje 4 que incluya los próximos 4 o 5 meses", anticipó el ministro.

"El sector ha tenido que recomponer márgenes. Fue uno de los más afectados por la pandemia, por eso hicimos Previaje. Ya han recuperado márgenes de rentabilidad. Hasta acá es un argumento que podía tener solidez, pero ahora empieza un camino nuevo, el Estado nacional ha hecho una inversión enorme", agregó.

Lammens adelantó que "el mes de enero va a cerrar con la llegada de 700.000 turistas extranjeros y con un impacto de arriba de USD 600 millones para las reservas argentinas. El país en turismo receptivo se va a estar recuperando en forma absoluta en 2023", concluyó.