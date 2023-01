Pullaro pidió al Gobierno que garantice el inicio de las clases

"¿Qué está haciendo (Omar) Perotti para garantizar las clases en 2023?", se preguntó el diputado provincial y precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, ante lo que considera una "absoluta inacción del Ministerio de Educación" que encabeza Adriana Cantero a la vez que volvió a la carga contra la decisión de flexibilizar los sistemas de evaluación en el nivel secundario.

A pocos días de terminarse enero, el legislador se mostró preocupado por la situación del sistema educativo santafesino. “Se termina enero, falta muy poco para el comienzo del ciclo lectivo y junto a directivos, docentes y padres, teniendo en cuenta la incertidumbre y angustia que se vivió el año pasado, nos preguntamos qué está haciendo Perotti para garantizar las clases este 2023”, dijo Pullaro.

“Todavía no sabemos cómo vamos a superar los problemas de la falta de clases y el desastre que están haciendo con la calidad educativa en Santa Fe, eliminando las evaluaciones por materia”, señaló Pullaro. Asimismo, remarcó que “el problema de este gobierno es que no sólo no se adelanta a los problemas sentándose a dialogar desde ahora con los gremios y con toda la comunidad educativa, sino que pretende esconder el fracaso de su gestión haciendo que todos los chicos pasen de año sin evaluarlos”.

Las controversias en torno a la gestión en educación no son nuevas. Ya a mediados del año pasado cuando se conoció la intención del gobierno de eliminar la repitencia, Pullaro había considerado que se trata de “una medida demagógica y desesperada con la que buscan construir una mentira estadística. No hay aprendizaje sin esfuerzo, pero este gobierno impulsa la cultura del regalo, del facilismo, del nivelar siempre para abajo”.

Entre agosto y septiembre del año pasado, Amsafe y el resto de los gremios docentes acumularon casi 20 paros en reclamo de un aumento salarial ante la aceleración de la inflación que implicó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. A pesar de las medidas de fuerza, el Ministerio de Educación solo aplicó descuentos por los días no trabajados a los docentes, sin poner la atención en la pérdida de clases de los alumnos, los grandes perdedores del conflicto.

Además, los conflictos gremiales pusieron en riesgo la continuidad de las clases en varias oportunidades, afectando el proceso de aprendizaje. Al respecto, en sintonía con la preocupación que hoy expresa, el referente radical dentro de Juntos por el Cambio había reclamado que se respete el mínimo legal de 180 días de clase, señalando que “el Gobernador no convocó al diálogo a tiempo, intervino tarde y mal agudizando el conflicto que tiene a los alumnos como rehenes, porque en paritarias no se discuten los problemas de fondo sino sólo los salarios”.

La extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre no permitió recuperar contenidos: hubo escuelas secundarias que desobligaron a los alumnos que no se llevaban materias a fines de noviembre. En definitiva, un mamarracho que afectó la calidad de la enseñanza, sin que Cantero ni el Ministerio brinden explicaciones.

Ahora se espera que el Gobierno provincial convoque a una nueva reunión paritaria para discutir la pauta salarial 2023. El año pasado cerró con una recomposición salarial del 25 por ciento en tanto que con el sueldo de enero se agregará una suba del 5%. Según Amsafe, la primera reunión paritaria se debería llevar a cabo en los primeros días de febrero para dar tiempo a la búsqueda de un acuerdo que permita comenzar las clases normalmente.