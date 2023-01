Intoxicación alimentaria: tranquilidad para Santa Fe

El año comenzó en Berazategui, provincia de Buenos Aires, con la preocupante noticia de que cuatro personas fueron intoxicadas por ingerir carne y achuras de una misma carnicería. Dos de ellas fallecieron, tratándose de hombres de 36 y 48 años. En uno de los pacientes se confirmó la presencia de la bacteria Salmonella typhimurium y en el otro, de Shigella y Salmonella. Una vez identificada la carnicería, la situación fue informada a la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Berazategui que procedió a tomar muestras de mercadería, enviarlas para su análisis al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) e INAL (Instituto Nacional de Alimentos) y clausurar el establecimiento.

Las autoridades sanitarias instaron a los equipos de salud del Municipio de esa ciudad y de los distritos aledaños a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a notificar en forma inmediata al Ministerio de Salud toda consulta de personas, de cualquier edad, con antecedente de diarrea, vómitos o sintomatología compatible con intoxicación alimentaria.

Al haber sido transmitida la noticia a través de numerosos medios, este tema generó preocupación en todo el país, y, sumado a eso, recientemente se viralizó un audio emitido supuestamente por personal de salud del Hospital Evita Pueblo -institución en la que fueron atendidos tres pacientes-, lo que aumentó aún más la preocupación.

Y Santa Fe no fue la excepción. Por tal motivo, desde el Ministerio de Salud de la provincia, se emitió un comunicado para dar tranquilidad a los santafesinos.

En el mismo se establece que: “Se informa a la población que los mensajes viralizados acerca de estas infecciones corresponden a la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se confirma que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, no registra ningún caso sospechoso por Salmonella o Shigella".

Y finaliza detallando las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para evitar poner en riesgo la salud:

- Lavado de manos frecuente.

- Consumo de productos habilitados por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria

(ASSAL).

- Buena cocción de los alimentos.

- Uso de agua segura, en el caso de agua que no sea de red, agregarle dos gotas de lavandina por litro, hervirla 3 minutos o usar pastillas potabilizadoras.

- Lavado cuidadoso de vegetales.

- No consumir productos con mal olor.

- En la preparación, asegurar la limpieza del lugar, evitar la utilización los mismos utensilios para carnes crudas y el resto de los productos.

- No consumir alimentos elaborados con huevos crudos.



Por lo pronto entonces, estos solo fueron casos particulares en la provincia de Buenos Aires, y no trascendieron en otros puntos del país. Pero es fundamental no dejar de tener en cuenta las medidas antes informadas para no padecer este tipo de intoxicaciones, que durante los días de calor, aparecen con mayor frecuencia.