Un mayor aporte para dar pelea a la inflación

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Gobierno decidió destinar unos $2.400 millones adicionales a la Secretaría de Comercio Interior, con el fin de dar pelea a la inflación, el gran objetivo de este año.

A menos de un mes del arranque del año y con el Presupuesto 2023 aprobado y definido, se dispuso una modificación en los gastos a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Uno de los que más fondos extra recibió es el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien agregó $2.400 millones para el control de precios.

Por ahora no se aclaró a qué se destinará, pero se descarta que será para políticas de control de precios.

Tombolini viene de una polémica luego de que autorizara a que el gremio de los camioneros que dirigen Hugo y Pablo Moyano se sume al control del programa Precios Justos en los supermercados.

A cargo de esa tarea quedó el dirigente camionero del área de Logística, Oscar Borda, un aliado incondicional de Moyano que apareció en los centros de distribución de varios supermercados junto a un grupo de camioneros a pesar de que no existe normativa que los avale para esas tareas.

Los fondos adicionales para Comercio no son los únicos cambios en el Presupuesto de este año.

Aparecen una serie de universidades que recibirán nuevos fondos en el arranque del año, algunas controladas por el kirchnerismo, como la de La Matanza.

También está la UBA, donde el diputado de la UCR, Emiliano Yacobitti, es vice rector.

La UBA, que es manejada por Ricardo Gelpi, otro radical que responde a Yacobitti, recibirá $1.150 millones.

En el listado aparecen otras universidades más vinculadas al kirchnerismo. Se trata de las que fueron creando en el conurbano y que muchas veces funcionan como cajas de la política.

La de Lomas de Zamora, que controla Diego Molea, ex consejero de la Magistratura y aliado de Massa, recibirá $580 millones.

La de San Martín consiguió $550 millones y la de Jose C. Paz, ubicada en el municipio del histórico cacique del conurbano Mario Ishii, se beneficiará con $500 millones.

La universidad de Hurlingham recibirá $500 millones, la de La Matanza $470 millones y la de Moreno $250 millones.

Los números para las instituciones del Conurbano contrastan con los que recibirá la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene mucha más historia, plantel docente y cantidad de alumnos que las ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Recibirá $500 millones, los mismos fondos que la de Hurlingham y menos de los que embolsará la de Lomas de Zamora, controlada por un aliado de Massa.

El ministro de Economía, también destinará fondos para "fomento al desarrollo tecnológico".

Son otros $2.400 millones -la misma cifra que recibirá Tombolini- y esos fondos pueden ser transferidos a "instituciones provinciales o municipios".

En tanto, a su propio Ministerio, el jefe del Palacio de Hacienda le destinó $7.523 millones.