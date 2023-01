Entre todos podemos prevenir el dengue

La Municipalidad de Rafaela continúa generando conciencia para prevenir el dengue en la población a través de la campaña "Más Seco. Más limpio. Menos dengue". El compromiso ciudadano y el cuidado personal son fundamentales para evitar la aparición y proliferación de los mosquitos transmisores.

Entre los principales recaudos para combatir este mosquito se distinguen la limpieza del hogar y del patio. Para ello se deben mantener los pastos cortos, vaciar recipientes que acumulen agua y tapar tanques, colocar neumáticos bajo techo, acondicionar residuos utilizando los distintos servicios municipales y limpiar diariamente bebederos de animales.

Además, se debe tener en cuenta el cuidado personal. Esto se traduce en acciones como mantener ambientes libres de mosquitos, utilizar espirales, pastillas o insecticidas habilitados así como repelentes, y colocar telas metálicas y mosquiteros en puertas y ventanas.



MANTENIMIENTO DE LOTES Y CASAS

Recordemos además que está en vigencia de la Ordenanza N° 3508, la cual regula el mantenimiento y limpieza de las propiedades, y obliga a los titulares a mantener limpios los terrenos baldíos, casas y propiedades, evitando allanamientos y sanciones por incumplimiento de la normativa.

En este sentido, el Municipio cuenta con servicios y establecimientos municipales de recolección y disposición diferenciada, para que las y los ciudadanos puedan disponer los residuos que generen el producto de la limpieza y el acondicionamiento en los hogares. También cuenta con un cronograma de recolección de patio en los diferentes sectores de la ciudad.

El Eco Punto (ex estación de residuos clasificados) está ubicado frente al Cementerio Municipal. Se encuentra abierto de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 para acercar materiales de construcción, voluminosos (chatarras, neumáticos), recuperables (cartón, papel, plástico, vidrio), vegetales (maderas, restos de poda, ramas, césped) y residuos especiales (pilas, focos, aceite vegetal usado, cables, baterías, aparatos informáticos y electrónicos, cartuchos, libros y ropa).

El Complejo Ambiental permanece abierto de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:00. Se pueden disponer todo tipo de residuos previamente clasificados, sin límite de volumen. Está destinado principalmente a empresas y grandes generadores habilitados para prestar servicios.



RECOLECCIÓN DE PATIO

El calendario de recolección está disponible en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/159. Se debe sacar el domingo correspondiente al sector.

Cabe destacar que se pueden sacar las hojas del barrido de veredas y residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas). En el caso de las ramas, hasta dos metros atadas en manojos manipulables.

También cacharros, recipientes o materiales que acumulen agua y pueden generar criaderos para el mosquito.



RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

La ciudad cuenta además con un servicio de recolección domiciliaria. Los residuos recuperables se sacan lunes y jueves de 20:00 a 21:00; en tanto que los no recuperables y biodegradables se sacan martes, miércoles, viernes y domingo a la misma hora.

Este cronograma puede verse afectado en algunas oportunidades como feriados. Se solicita que ante cualquier duda, los rafaelinos y rafaelinas consulten al 147 Rafaela Responde ([email protected] - [email protected]) o en la web y redes del Municipio.