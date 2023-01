El año liguista se pondrá en marcha en cancha de Ataliva

Los diferentes clubes de la Liga Rafaelina de Fútbol ya se preparan para la temporada 2023 y si bien algunos ya tendrán competencia este domingo (con la Copa Federación que jugarán Peñarol, Humberto y Josefina), la mayoría lo hará recién en el mes de febrero cuando se ponga en marcha la Copa Departamento Castellanos.

Dicho certamen, que reúne a todos los clubes afiliados a la LRF, dará comienzo el 23 de febrero en Ataliva con Independiente recibiendo al Deportivo Josefina. Esto fue confirmado en las últimas horas por la propia entidad madre del fútbol doméstico, y aún restan definir los horarios de cada uno de los encuentros que se disputarán en la primera fase del torneo liguista.

Vale recordar que los partidos serán a eliminación directa.

Con el inicio de la Copa Departamento Castellanos se darán los debuts de Juventud de Rafaela, que se medirá con Unión de Sunchales, y por primera vez en Liga Rafaelina, de La Trucha Fútbol Club, que enfrentará a Atlético de Rafaela.



A continuación, el programa completo de encuentros de la primera fase:



Jueves 23/02



Independiente de Ataliva vs. Deportivo Josefina



Viernes 24/02:



Libertad de Estación Clucellas vs. Brown de San Vicente, Moreno de Lehmann vs. Quilmes, La Hidráulica de Frontera vs. Peñarol, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Ramona, Deportivo Bella Italia vs. Talleres de María Juana, Sportivo Santa Clara vs. Atlético María Juana.



Sábado 25/02:



Zenón Pereyra FC vs. Ferro, Deportivo Susana vs. Deportivo Tacural, Belgrano de San Antonio vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente, Defensores de Frontera vs. Florida de Clucellas, San Martín de Angélica vs. 9 de Julio, Independiente San Cristóbal vs. Libertad de Sunchales.



Domingo 26/02:



Sportivo Roca vs. Argentino de Humberto, Club Juventud de Rafaela vs. Unión de Sunchales, Atlético Esmeralda vs. Ben Hur, La Trucha FC vs. Atlético de Rafaela, Juventud Unida de Villa San José vs. Argentino de Vila, San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Aldao, Sportivo Aureliense vs. Sportivo Norte.