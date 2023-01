Robaron $70.000 desde un Bar

Oportunamente, en la Sucomisaría 6ª de Estacion Clucellas se presentó una mujer de 46 años de edad, residente en un tramo de la calle Paraná, y dio a conocer un hecho delictivo perpetrado en instalaciones del club Libertad, sito en la esquina de Paraná y Centenario.

La exponente dijo que estaba a cargo del Bar de la institución, y que al retirarse dejó el lugar cerrado convenientemente.

En la jornada posterior, al regresar se percató de que había elementos fuera de lugar, que la puerta que da al salón se encontraba abierta sin signos de ser forzada o violentada, y que recorrer el lugar se dio cuenta que estaba cortado el servicio eléctrico, como consecuencia de haber sido manipulada la llave térmica.

Además, comprobó que se había fumado en el interior del inmueble, que las puertas de las heladeras estaban abiertas, y que se habían consumido bebidas.

También dijo que desde una heladera en desuso, en la que guardaba sobres con dinero para pagar a los proveedores, habían sido sustraídos varios de esos elementos, que resguardaban aproximadamente 70.000 pesos.

Y no todo quedó allí en cuanto a lo robado, si no que también había constatado la falta de paquetes de cigarrillos, perfumes y otras cosas que no pudo especificar, ya que no eran productos de su pertenencia, habida cuenta de que habían sido dejados allí por un proveedor, para que alguien los pase a buscar.