Canciller alemán visita el país con promesas de inversiones

El canciller alemán Olaf Scholz, de 64 años de edad, socialdemócrata y ex alcalde de la ciudad portuaria de Hamburgo, llega a la región para visitar Chile, Argentina y Brasil durante los últimos días de enero y los primeros de febrero. Es una tríada de naciones con las que Alemania posee una extensa y rica tradición de intercambio económico, militar, cultural y social que, en los últimos años, se ha debilitado al ritmo del crecimiento de otras potencias con interés en las materias primas que poseen los tres países sudamericanos.

Para diferenciarse de China, importador gigantesco de materias primas latinoamericanas, el canciller alemán que sucedió a la demócrata cristina, Angela Merkel, arriba al sur del continente americano, para desarrollar cadenas regionales de valor relacionadas con temas energéticos y tecnológicos.

Dos ejemplos que grafican las propuestas que escucharán tanto Gabriel Boric, presidente de Chile, como, Alberto Fernández, titular del ejecutivo argentino, están relacionadas con la producción de litio y de hidrógeno verde.

Con respecto al litio se propondrá una mayor elaboración del mineral para trabajar a escala regional con cadenas de valor desde Alemania. En la actualidad una firma automotriz germana, BMW, extrae litio desde el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca.

El denominado “oro blanco” es un componente fundamental de las baterías en computadoras de navegación, laptops o teléfonos celulares. En ningún otro lugar del mundo existen yacimientos más grandes que los existentes en América del Sur, principalmente en Chile, Bolivia y Argentina.

En el país trasandino ya se había firmado una asociación para explotar el hidrógeno verde, generado por energías renovables, bajas en emisiones que produzcan un aumento de gases de efecto invernadero, como los que produce el dióxido de carbono, que parece tener una influencia decisiva en el calentamiento progresivo del planeta que está modificando el clima mundial, y que podría tener una incidencia decisiva en el aumento de las exportaciones chilenas hacia Alemania con epicentro hacia 2050.

Argentina posee experiencia en estas cadenas de valor entre las dos naciones porque existen 200 empresas alemanas ofreciendo 20.000 puestos laborales de alta calificación. Para el analista Ariel Ferrari de la Fundación Economía y Sociedad, “la relación con Alemania debe relanzarse porque junto con México y Brasil los capitales germanos han estado muy presentes en el quehacer económico de nuestro país. El gobierno argentino necesita financiamiento para su re industrialización en un contexto de presión sobre sus cuentas públicas, en un momento en el que Alemania está ávida de insumos energéticos y de minerales que ya no importa desde Europa Oriental a raíz de la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania”.



PROMESAS DE INVERSIONES

Por ello, la visita de Olaf Scholz a la Argentina puede ser anotada como relevante para las necesidades económicas del gobierno de Buenos Aires que planteará desarrollar negocios relacionados con la industria 4.0, ofreciendo soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real, y la inversión en procesos de transición energética”.

Sin embargo, el riesgo de que estos planes se vean ralentizados se podría producir por la compleja trama política interna del Frente de Todos que gobierna en la Argentina.

El pedido de juicio política a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que está profundamente relacionado con los avatares judiciales de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, representa un obstáculo muy grande en la relación política entre las dos naciones a pesar de la buena sintonía personal que sostienen por afinidades ideológicas, Alberto Fernández y Olaf Scholz.

Recientemente, el gobierno alemán cuestionó al argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su ataque a la cabeza del Poder Judicial.

Las críticas fueron anotadas por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que, previamente, había defendido la posición del gobierno de promover el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte Suprema.

"Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia (argentino)", afirmó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch durante el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La funcionaria del gobierno de Olaf Scholz recomendó proteger "a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones", y le aconsejó a la Casa Rosada que trabaje "activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo".

No fue sólo Alemania quien reprendió al gobierno argentino en este foro internacional sino que Chile y Suecia también señalaron sus dudas acerca del accionar del Poder Ejecutivo contra el Judicial. En esta ocasión, el locuaz Pietragalla prefirió no responder y, ante la inminente visita oficial de Olaf Scholz, se llamó a silencio.