El dólar blue tiene un nuevo récord

El dólar blue siguió ayer en alza y cerró con un nuevo récord de $385 para la punta vendedora, mientras el tipo de cambio financiero alcanzó también un máximo histórico. La divisa paralela opera a $385 para la venta y en $381 para la compra, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 107,7%, su mayor nivel en esta semana.

En el año el dólar blue acumula una suba de $39 después de cerrar el 2022 en $346. El dólar Contado con Liquidación (CCL) subió con fuerza y alcanzó un nuevo récord histórico, mientras el MEP rebotó con fuerza tras haber caído en la víspera.

El dólar CCL ascendió hasta los $367,56 que es un nuevo máximo histórico y la brecha con el tipo de cambio oficial escala al 98,3%. El MEP aumentó hasta los $354,33 y el spread con el dólar oficial mayorista operó en el 91,5%.

La demanda del mercado, con operaciones por US$ 231 millones, obligó al Banco Central (BCRA) a vender reservas por US$ 45 millones, y el saldo mensual pasó a terreno negativo por US$ 48 millones.

El dólar sin impuestos trepó 36 centavos y terminó en $192,6 para la venta, según el promedio de los bancos del sistema privado y en el Banco Nación subió 50 centavos y se vendió a $192. El nuevo Qatar avanzó 72 centavos y se ofrece a $385,24, casi a la par del dólar paralelo, mientras que el turista o tarjeta escaló 63 centavos hasta los $337,09.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva aumentó 59 centavos y operó a $317,82, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, se encarece 37 centavos y cotiza a $185,40.



CONTINUÓ LA SUBA ACCIONARIA

Las acciones argentinas en la bolsa porteña y en la plaza de Wall Street mantuvieron ayer la tendencia alcista, mientras los bonos operaron dispares, según los principales indicadores del mercado financiero. El indicador bursátil S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos subió en promedio un moderado 0,51%, a 261.423 unidades, y acumula un alza del 11,6% desde el viernes último.

La mejora del indicador líder tiene base en la trayectoria de las acciones locales que cotizan en Nueva York, especialmente en los papeles vinculados a la energía y los bancarios, según los especialistas del mercado.

El Merval llegó la semana pasada a un nivel máximo histórico de 267.244,18 unidades. En la rueda, las principales alzas correspondieron a CECO, que avanzó 6,25%, Camuzzi Gas Pampeana 5,74%, Consultatio 5,33%, Cresud 4,99% y Celulosa 4,83%. Las bajas alcanzaron a los títulos de Nutrien, que perdió 4,66%, Instituto Rosenbusch 2,41%, Morixe 2,00%, Dycasa 1,79% e Irsa 1,37%.

Las acciones argentinas en Wall Street avanzaron lideradas por por Despegar con una mejora del 3,1%, Mercado Libre 3,1%, Irsa 3,1%, mientras que cayeron Telecom un 2,7% e YPF 2,3%.

Los bonos soberanos en dólares cayeron encabezados por el Global 2046 que se contrajo un 1,5%, el Bonar 2038 con 0,7%, y subieron el Global 2041 un 2,9% y el Global 2038 un 1,2%. El riesgo país medido por el banco JP Morgan sube por segunda jornada consecutiva 0,2% a 1.838 puntos básicos. (NA)