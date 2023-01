Tensión en el Gobierno entre el Presidente y Wado de Pedro

Desde el kirchnerismo ven con enojo que el presidente Alberto Fernández no haya invitado al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, al encuentro que protagonizó con el mandatario de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva y organismos de Derechos Humanos.

Para los que los que señalan al jefe de Estado con molestia, la marginación del funcionario camporista se debió a que lo ve como "un potencial candidato" -y competidor- camino a 2023.

La tensión al interior del Gobierno del Frente de Todos no cesa y fuentes alineadas detrás de la vicepresidenta Cristina Kirchner no pueden entender cómo, pese a la trayectoria de militancia en el área que sostiene Wado de Pedro como hijo de desaparecidos y fundador de HIJOS, el Presidente "omitió invitarlo".

"Lo ve como un competidor para las próximas elecciones", aseguró a NA una alta fuente que da por hecho que Fernández piensa en la reelección camino a las próximas presidenciales.

Desde el entorno del ministro revelaron que hubo invitaciones a la actividad por parte de los organismos de Derechos Humanos asistentes, pero señalaron que de Pedro consideró que "como integrante del gabinete no podía asistir si no era invitado por el Presidente".

En la misma línea, aclararon que la marginación generó "dolor" en el funcionario dado que es un tema que "tiene que ver con su historia" y consideraron que "mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya "no tener códigos".

Según pudo saber NA de fuentes de Gobierno, "no hubo ningún ministro" por eso la invitación no fue extensiva al titular de la cartera de Interior, sino una actividad "de Lula con organismos de Derechos Humanos".

La actividad tuvo lugar el pasado lunes, en el Salón de la Ciencia de Casa Rosada, con motivo de la visita del reciente asumido mandatario de Brasil. Estuvo presente una abultada delegación de activistas de derechos humanos, con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en el centro de la mesa junto a ambos mandatarios. (NA)