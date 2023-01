La Defensa de los rugbiers pidió la absolución de todos los imputados

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El abogado defensor de los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, pidió ayer la absolución de los ocho "porque el hecho no está probado" -dijo-, realizó fuertes críticas a los medios de comunicación, al abogado de la querella Fernando Burlando, y hasta al presidente Alberto Fernández, de quien dijo que se refirió a los imputados y pidió perpetua.

Además, el letrado sostuvo que la muerte del joven fue un "homicidio en riña", cuestionó que haya sido planificado por los rugbiers, y pidió que la condena sea por homicidio en riña o la figura de preterintencional, el cual prevé para cada uno hasta seis años de prisión, o bien la figura de homicidio simple con dolo eventual.

Tomei se quejó en el inicio de su alegato del juicio ya que dijo que está en "desigualdad" de condiciones porque hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a los imputados pidiendo perpetua.

"Dejemos que sean los tribunales de Justicia los que den respuesta, seamos civilizados, si cometieron un crimen tendrán su sentencia, sino, todos o algunos de ellos habrán pasado el tiempo de detención y recuperaran su libertad".

Después de sus primeras palabras, el abogado pidió mostrar un video donde se observaron recortes de medios donde el representante de la querella, Fernando Burlando, insultó a los ocho acusados al describirlos como "asesinos e hijos de puta".

"Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores, y logró que los acusados estén encerrados en celdas diminutas", manifestó.

En otra parte de su alegato, comentó: "Me gritaron asesino antes de entrar", y se refirió así al momento en el que hizo su ingreso este jueves a los tribunales.

Durante su lectura, Tomei dijo que iba a pedir la absolución de todos los acusados, ya que no está determinado quién le pegó a Fernando y a sus amigos.

Además, el letrado hizo parar a tres de los imputados y les preguntó a quién le pegaron de forma irónica, ya que según su alegato, en la instrucción penal de la causa se los acusaba de algo y ahora, en los alegatos de la Fiscalía y la querella, se los acusa de otra.



"NO ESTÁ PROBADO

EL HECHO"

Tomei, dijo también que "no está probado" el hecho y se quejó de la "indeterminación" de la acusación que el miércoles hizo la querella y la Fiscalía al pedir la pena de prisión perpetua.

"Toda la evidencia está contaminada, la sentencia que se pueda dictar va a intentar aproximarse, pero no pueden salir de una cuestión como está", les dijo al Tribunal.

"Los acusadores probaron otro hecho, es fácil. Ocho sujetos acordaron dar muerte a Fernando Báez Sosa. Me quejé de la indeterminación, y ahora pretende ser determinada. Cinco le pegaron y otros tres no", comenzó e hizo referencia a la acusación inicial que rezaba que cinco de los ocho le pegaron a Fernando y otros tres sólo a los amigos de éste, haciéndolos partícipes del homicidio a Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi.

Acto seguido, empezó a cuestionar la declaración de los testigos porque "no pudieron ver" por su ubicación, y también reclamó: "No está el dolo, hay una imposibilidad de probarlo, recuerdo que la fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza y me preguntaba, si patear la cabeza a alguien implica la intención de muerte", dijo.

Y agregó: "Cuál es la entidad de esa patada para probar dolo". Tomei dijo que es "falso e inverosímil" como acusó la Fiscalía que en esos siete minutos previos al ataque a Fernando se planificó el homicidio, uno de los tramos de la acusación del miércoles sobre que existió premeditación por parte de los rugbiers en ir a matar al joven de 18 años frente a Le Brique.



"NO TENÍAN NI IDEA"

También dijo que "los pibes no tenían ni idea de lo que habían hecho" porque se fueron a comer al Mc Donald´s y luego a dormir.

"Tenían autos para la huida, filmaron su propio crimen, invitaría a pensar si una empresa criminal se planifica de esa manera, no lo entiendo", increpó al Tribunal.

En el punto de la autopsia sobre el cuerpo de Fernando, el abogado aseguró que hubo entre seis y siete golpes, y en "función de patadas y puños" no coincide con los relatos. "Si hay alguien que no miente es la autopsia", agregó.

"Lo que quedó claro es que la reanimación cardiopulmonar puede causar traumas y hay una cuestión con el hígado", sostuvo al referirse a un punto controvertido del caso sobre la posibilidad que esas maniobras de reanimación hayan provocado el deceso y no el golpe. "No sabemos quién fue y no vamos a saber nunca quién fue" el que dio el golpe mortal.



"NO HUBO DOLO"

"No hubo dolo y no veo la planificación, no hubo estado de indefensión, sino una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo y ese hecho debe ser calificado por homicidio en riña o agresión" o en su defecto "homicidio simple con dolo eventual", y también "el homicidio preterintencional".

Al concluir, Tomei sostuvo: "Espero que la sentencia sea justa y una posibilidad de enseñanza, para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflictos y espero que ninguno sea como este, del tratamiento que se le dio de algunos medios de comunicación".

Y antes de cerrar su alegato, pidió la nulidad de la prueba de los celulares secuestrados por la forma en que fueron obtenidos, cuando se allanó la casa en la que paraban en Villa Gesell donde habitaban ese verano de enero de 2020.



LOS RUGBIERS

SE DISCULPARON

Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa hicieron uso de sus últimas palabras en el juicio, se disculparon con la familia del joven y dijeron que no quisieron matar a nadie.

Luego, el Tribunal de Dolores anunció que la sentencia se dará a conocer el próximo lunes 6 de febrero.

"Ante todo quiero pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado, estoy muy arrepentido. Estoy muy mal desde lo que pasó, triste por todo lo sucedido y quiero pedir disculpas, nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato", dijo Lucas Pertossi, y cerró con un "gracias por escucharme".

Le siguió Blas Cinalli, quien también tomó el micrófono y ofreció "disculpas a todas las personas afectadas. Es algo que duele muchísimo y es muy triste, no hubo ningún plan".

Luego le tocó el turno a Matías Benicelli, quien dijo: "Nunca quise que esto pasara, no tuve plan. Estoy arrepentido, quisiera volver el tiempo atrás y nunca quise matar a nadie".

Por su parte, Ciro Pertossi, agregó: "Quería decir que estoy arrepentido, por favor pedir perdón a la familia por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Nunca voy a querer matar a nadie. Me afecta mucho. Quisiera pedirle perdón, es muy feo y también de lo que nos acusan".

Más escueto fue Ayrton Viollaz, quien dijo: "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, estoy arrepentido de todo, muchas gracias y que Dios los bendiga".

Uno de los más señalados en el caso, Máximo Thomsen, rompió en llanto desde un primer momento cuando tomó el micrófono: "Quería pedir disculpas, y a todas las personas afectadas, jamás pensé que algo así iba a poder pasar. Jamás tuve intención, no podemos volver el tiempo atrás y no queda otra que pedir disculpas".

Por su parte, Enzo Comelli también le ofreció disculpas "a la familia de Fernando, a la mía y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante en el que falleció una persona de nuestra misma edad. Sinceras disculpas".

Por último, y antes de escuchar a la presidenta del Tribunal dar por cerrado el debate y anunciar la fecha del veredicto, Luciano Pertossi pidió disculpas y dijo estar "arrepentido".