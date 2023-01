Pagó $15 millones de fianza y quedó libre la estafadora de un futbolista

En relación al caso publicado el 29 de noviembre último por este Diario bajo el título «Falsa "bruja" brasileña estafó a un futbolista», donde se informaba que una mujer brasileña de 30 años, llamada Monique A., que se presentaba como "tarotista y chamana" fue detenida en aquellos días por la División Antifraude de la Policía Federal Argentina, acusada de orquestar estafas millonarias a través de engaños por supuestos “trabajos” y servicios para “destrabar” situaciones emocionales, laborales y espirituales.

Una de sus víctimas fue un futbolista del Club Atlético Rafaela, a quien Monique A. le prometió una serie de intervenciones espirituales para su bienestar. Uno de esos servicios incluía una supuesta “limpieza de malas vibras” sobre USD 70.000 y 300 mil pesos que el futbolista tenía en efectivo y que entregó para que ella realizara el trabajo. Sin embargo, Monique nunca regresó y el dinero tampoco.

Luego de ser detenida, la presunta estafadora debió comparecer ante los estrados judiciales de los tribunales de Rafaela, donde le fue dictada la prisión preventiva.



AUDIENCIA DE REVISION

DE PRISIÓN PREVENTIVA

Al cumplirse dos meses que la tarotista brasileña se hallase en prisión preventiva por orden de la justicia rafaelina, a las 10.30 de la mañana del miércoles, en torno a este caso se realizó una audiencia de revisión de prisión preventiva para evaluar la continuidad o no de dicha medida.

Es así que presidida por la jueza de investigación penal preparatoria Dra. Cristina Fortunato, y con la presencia de la fiscal de la Unidad Fiscal Rafaela, Dra. Lorena Korakis, el abogado querellante particular Dr. Carlos Farías Demaldé y el abogado defensor Germán Verna, se llevó adelante dicha instancia procesal por el delito de “estafa”, en las salas penales de los tribunales de Rafaela.

La audiencia fue solicitada porque entre la imputada y la víctima -representada por sus abogados querellantes- llegaron a un acuerdo que incluía un resarcimiento económico. En ese acuerdo la víctima manifestó estar satisfecha con el ofrecimiento de resarcimiento y su deseo de que la imputada recupere su libertad, lo que ratificó en la audiencia ante la jueza Fortunato, quien efectivamente dispuso la libertad de la detenida bajo una caución y medidas alternativas.

Por su parte la Fiscalía solicitó que se mantuviera la prisión preventiva ya que consideró que el entorpecimiento probatorio se encuentra vigente en virtud de que existen todavía personas imputadas que están prófugas y pertenecen al círculo íntimo de la imputada, requisitoria a la cual la jueza Fortunato no hizo lugar.



DETALLES DE

LA AUDIENCIA

Como se dijo, la revisión se solicitó en el marco de un acuerdo de reparación de daños y perjuicios efectuado entre las partes, en el cual Monique A. resarció económicamente a la víctima, la cual a su vez manifestó su deseo de que la imputada recupere su libertad.

La estafa tiene un mínimo de pena de un mes, y la imputada cumplió dos meses desde su detención preventiva, por lo que desde la Defensa se solicitó la libertad de la acusada. Ahora esta deberá fijar domicilio en una ciudad que no es Rafaela, presentarse semanalmente ante la Comisaría de su domicilio, y acatar una prohibición total de acercamiento a las víctimas de los hechos.

En tanto, la jueza Fortunato consideró que, no se centra la discusión en el delito de “estafa” y que “no estaba en ese momento constituido como querellante la víctima” por lo que, “debo valorar este acuerdo que se realizó donde se hizo una devolución de dinero [...] Entiendo que es un principio de acuerdo […] Estando presente una persona que se pueda hacer responsable de Monique A. los riesgos procesales pueden ser neutralizados”, consideró la magistrada.

Por lo dicho, la Jueza de IPP resolvió disponer la libertad de Monique A., bajo medidas alternativas: 1) Disponer un cuidador; 2) Fijar domicilio; 3) Fijar una caución de $15 millones real o personal; 4) Prohibición de salir del país sin ciertos requisitos; 5) Prohibición de contacto y comunicación con la víctima.



CONSIDERACIONES DEL

ABOGADO QUERELLANTE

El abogado querellante en este caso, Dr. Carlos Farías Demaldé, fue entrevistado por un periodista de LA OPINIÓN sobre lo acontecido en la audiencia y lo resuelto a su favor por la jueza Cristina Fortunato, y consideró.

“Lo que siempre propugnamos como abogados querellantes –dijo Farías Demaldé- es la satisfacción de la víctima. Que el damnificado de todo delito esté conforme y le damos siempre el interés a su pretensión, que fue lo que se discutió en la audiencia”.

“No hay que perder de vista la situación de la víctima –continuó-. Estamos hablando de un delito de contenido patrimonial en que era necesario llegar a un acuerdo económico, en el que la víctima fuera resarcida económicamente de la mejor manera posible y que esté conforme”.

“A la víctima –siguió Farías Demaldé- no le incidía que la imputada esté en prisión o esté en libertad. El siempre quiso recuperar el dinero que había sido estafado y nosotros logramos ese propósito. Si bien no recuperó el ciento por ciento del dinero, el noventa por ciento si. Aún quedan tres imputados y con ellos pensamos llegar al ciento por ciento de la reparación. Cualquier persona que resulta víctima de una estafa lo que quiere es recuperar el dinero, y en este caso fue lo que nosotros priorizamos y así hicimos un acuerdo entre Defensa y Querella dentro de lo que establece el Código Procesal Penal”, señaló el abogado penalista, dando un cierre temporario a este caso por el momento.