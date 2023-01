El Gobierno destina $ 1.200 millones para sostener a la cooperativa SanCor

El Gobierno nacional destinó $1.200 millones para la operación de la cooperativa SanCor, que arrastra una larga crisis financiera que mantiene en riesgo su continuidad. Lo hizo a través de la Disposición Administrativa 54/2023 publicada ayer en el Boletín Oficial, junto a otras modificaciones presupuestarias.

La operación se realiza a través de la transferencia del dinero al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En los considerandos se indicó que el giro responde a la necesidad de "atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración SanCor, creado a los efectos de abordar la situación de gravedad institucional de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, para brindar asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos".

A mediados del año pasado, un decreto del presidente Alberto Fernández, dispuso el traspaso del INAES a la Jefatura de Gabinete, desde el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual quedó en poder del Movimiento Evita que lideran Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro.

SanCor arrastra muchos años de desmanejos políticos, empresariales y financieros, que la derrumbó hasta el punto de procesar sólo un 10% del máximo que llegó elaborar, a la vez que pasó de contar una nómina de personal de 1.700 empleados a 700, la mayoría en su sede central de Sunchales.

Sobre su estructura tiene especial injerencia la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), que venía ejerciendo una fuerte presión sobre el Gobierno para que fortalezca el fideicomiso que aún mantiene activa a la firma. El gremio es actor principal en el manejo de la empresa y propuso una serie de soluciones que no pudieron concretarse por diferentes motivos económicos y políticos.

La transferencia ejecutada puede ser el inicio de una nueva participación del Gobierno, dentro de una estructura que no luce atractiva para la explotación por parte de grupos privados. "Tengo una gran satisfacción como integrante del Gobierno de Alberto Fernández de la decisión que se ha adoptado de aportarle una ayuda importante a la Cooperativa láctea Sancor, porque esto implica un beneficio para los productores, los trabajadores y obviamente para los integrantes de la Cooperativa. Esta ayuda e iniciativa sin la participación activa del Secretario General de Atilra y de la Mesa directiva del sindicato, y sobre todo de los trabajadores no hubiese sido posible”, sostuvo ayer Navarro en declaraciones a Infobae.

Además, SanCor aún espera cobrar una vieja deuda a Venezuela por 18 millones de dólares por exportaciones de productos realizadas hace años.