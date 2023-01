La Provincia brindó detalles ante la llegada de las vacunas bivalentes

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, brindó este jueves detalles sobre el arribo de las vacunas bivalentes contra el Covid al territorio santafesino. Para su distribución y colocación se realizan capacitaciones que garantizan su inoculación de forma “segura y eficiente”, tal como lo detalló la ministra de Salud, Sonia Martorano.

“Nos encontramos en proceso de distribución; son vacunas que están a -80°C, lo que implica una logística diferente”, indicó la funcionaria a la vez que agregó que “estábamos esperando estas vacunas, denominadas bivalentes, porque ya tienen la cepa de Wuhan y la cepa Omicron con dos sub variantes, de manera tal que esta vacuna nos va a dar inmunidad ante las cepas que están circulando”, explicó Martorano.

Asimismo, aclaró que estas dosis están indicadas “para mayores de 12 años y solo para refuerzo. Si tenemos que comenzar un esquema se inicia con otras vacunas”.

Consultada por la importancia de contar con las vacunas bivalentes contra el COVID, la ministra sostuvo que “tener una vacuna específica es muy importante. Piensen que todos los años nos colocamos la vacuna contra la gripe y varía porque es contra la cepa que circula en ese momento; en este caso sucede lo mismo”.

Por su parte, Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad, detalló que “está comprobado que contribuyen en un 85% a la disminución de internaciones y muertes con esta vacuna bivariante. En este caso provienen del laboratorio Pfizer”.

“Estas vacunas no se reconstituyen, es decir, es líquida, por lo que vacunadores y vacunadoras van a estar tomando la dosis de frascos multidosis (6 dosis cada uno), cada dosis de 0,3 mililitro, por lo que se toma eso y se aplica a la persona”, finalizó Carrizo. "Las primeras 69.120 dosis a aplicar desde la próxima semana llegaron a Santa Fe el martes, mientras que una segunda tanda se espera para el mes de febrero. Esta vacuna bivalente es del laboratorio Pfizer y contiene una cepa base o ancestral, que es la cepa Alfa, a la que se le suman otras dos sub variantes de Omicron. Si bien todas las vacunas que se aplicaron son efectivas, eficaces y seguras, esto implica contar con una mayor cobertura contra el coronavirus", dijo la funcionaria, y agregó que dicha eficacia asciende al 85 por ciento. Dicha efectividad tiene un impacto positivo sobre "la reducción de casos de internación y muertes", agregó Carrizo.

Previo al inicio de la campaña de vacunación de estas primeras dosis, el Ministerio de Salud ya inició las tareas de distribución de las mismas y la capacitación al personal para su manipulación. Esta tarea no es sencilla ya que se precisa mantenerlas a -80°C, es decir que "van a ultra freezer", graficó Carrizo. Para ello se necesita "toda una logística, que es bastante compleja. La vacuna bivalente es líquida y viene diluida, en frascos multidosis de 6 aplicaciones. Cada dosis contiene 0,3 mililitros", finalizó Carrizo.



¿CUÁNDO ARRANCARÍA

EN RAFAELA Y LA REGIÓN?

Mientras tanto, este viernes por la mañana la Dirección Regional de Salud dará a conocer cuándo se pondrá en marcha el operativo de vacunación bivalente en Rafaela y la zona, aunque aún no se sabe cuántas dosis estarán arribando a la ciudad. "Por estas horas se están capacitando a las vacunadoras y la semana próxima se estarían distribuyendo. Igual siempre se estudia la demanda de la región antes de descongelar esta vacuna", le comentó Luciana Díaz, Jefa del vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", ante una consulta de este Diario. De todos modos, es probable que este plan se inicie la próxima semana, en día y horario a definir.



8.614 CONTAGIOS Y 56

MUERTES A NIVEL NACIONAL

Mientras tanto, el Ministerio de Salud reportó el pasado lunes 56 muertes por coronavirus y 8.614 contagios en la última semana en la Argentina, de los cuáles 3 de los fallecidos son de Santa Fe. De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 37% en relación al informe anterior, cuando se habían informado 89 fallecimientos. En cuanto a los contagios, la cifra representa una baja del 55% respecto a la semana pasada (19.416). De esta manera, suman 130.394 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 10.032.709 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Además, la cartera sanitaria indicó que son 363 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41.1% en el país. Durante la última semana murieron 17 personas en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 3 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 2 en La Pampa, 4 en Mendoza, 1 en Misiones, 8 en Neuquén, 4 en Río Negro, 1 en Salta, 1 en San Juan, 2 en San Luis, 3 en Santa Fe, y 2 en Santiago del Estero.