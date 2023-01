Mársico solicita información sobre el acueducto y reclama por el agua

El Presidente, a cargo, del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, no solo sigue ingresando proyectos, sino que, es normal observarlo por las áreas provinciales, buscando respuestas y soluciones de quienes son los titulares de los diferentes ministerios. “En esta oportunidad dirigí una nota a la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, requiriendo información sobre el estado de ejecución en que se encuentra la obra del nuevo Acueducto y la fecha estimada de conexión al sistema de provisión de agua proveniente de la planta ubicada en Desvío Arijón. Si bien, existe información sobre su finalización y que se estaría llevando a cabo una etapa de prueba, esta no es precisa y en las páginas oficiales tanto del Ministerio, como de ASSA, no se visualiza ningún tipo de datos que permitan despejar los interrogantes” manifestó el edil demoprogresista.

“Supongo y estimo, que la Sra. Ministra entenderá la angustiosa situación por la que atraviesan un gran número de residentes y también seguro conoce sobre el derecho a la información que se tiene, por lo tanto resulta muy molesto que no se proporcionen datos más precisos sobre la obra tan esperada” sostuvo Mársico.

“Cuando acompañamos con el Concejal Leonardo Viotti a un grupo de vecinos de la Ciudad que se hicieron presentes el día 09 de enero, en el Centro de Atención de ASSA Rafaela, la respuesta a la demanda común de la falta de agua, fue que se está operando con el máximo caudal y que depende el mayor volumen de la puesta en marcha del Acueducto Rafaela-Desvío Arijón, por lo que, se procedió a interrogar al personal sobre el estado de su ejecución, de lo cual no se obtuvo un cronograma concreto, debido a este motivo es que interpelo a la Ministra sobre esta cuestión, de la cual no se brinda información”, aseveró el concejal pedepista.

“Entiendo que, desde el Ministerio de Infraestructura, se deben generar no solo soluciones de fondo, sino, la información veraz que los ciudadanos están requiriendo ante situaciones por demás preocupantes y graves que genera la prestación de un servicio de manera ineficiente e ineficaz por parte de Aguas Santafesinas SA., en la Ciudad de Rafaela” sentenció Lisandro Mársico.