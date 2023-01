Convenio entre dos empresas apícolas de Rafaela y una de la zona de Piamonte

En la mañana de ayer, se llevó a cabo una reunión en la Sociedad Rural de Rafaela para informar acerca de un convenio privado de colaboración entre empresas apícolas de la ciudad de Rafaela con otra de Italia, específicamente de la zona de Piamonte. Se trata de dos compañías de la región y otra italiana que surgió a partir de una misión comercial impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a Turquía durante el año pasado. La presentación del “Acuerdo de vinculación tecnológico-productivo-comercial apícola", que se generó tras la participación de empresas santafesinas en el Congreso de Apimondia 2022 en dicho país, comprende a las firmas Apícola Vaudagna y Bionatura SRL y a la italiana Tenuta Ritiro de Torino-Piemonte. El convenio contempla una instancia de formación durante 6 meses en prácticas tecnológicas, productivas y comerciales apícolas.

Se hicieron presentes en el encuentro el Cónsul General de Italia en Rosario, Marco Bocchi (vía zoom); el secretario General para América Latina del Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), Mariano Gazzola; el presidente del Comité Italiano, Lucas Del Chierico, la subsecretaria Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías de la Provincia, Evelin Olivero; el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen y la presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol. Se sumó además en forma virtual el diputado del Congreso italiano, Franco Tirelli, mientras que asistieron representantes de la Municipalidad de Rafaela, de la Sociedad Rural y de la empresa Tenuta Ritiro. Cristian Vaudagna firmó el convenio por la cabaña Apícola Vaudagna, que tiene más de 20 años de trayectoria en un predio ubicado sobre Ruta 34 a dos kilómetros del acceso a la localidad de Susana -hacia el sur-, mientras que Javier De Gregorio representó a Bionatura, otra empresa con más de dos décadas de actividad.

Del Municipio fueron invitados el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo e integrantes de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. Al respecto, Lombardo expresó: "Agradecemos haber sido invitados a esta reunión. Lo que hoy estamos celebrando es un convenio privado de colaboración tecnológico, productivo y comercial entre empresas apícolas de nuestra ciudad con otras de la zona de Piamonte, Italia. Esto surge a partir de la participación de empresas rafaelinas en el congreso general de Apimondia 2022 realizado en Turquía a instancias de una iniciativa del Gobierno provincial.

Lo que queremos valorar y resaltar en este acuerdo es esa articulación que es característica de nuestro modelo de Gobierno y que nuevamente queda de manifiesto en este acuerdo”.



ALGUNOS DISERTANTES

Al momento de tener su palabra, el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen dijo lo siguiente a los presentes: "La idea es empezar a transitar un camino juntos que nos permite llegar al mundo ya que tenemos producciones en hemisferios distintos. Lo bueno es que nos permite tener una visualización del mundo que ellos de Italia no pueden lograr y nosotros desde Argentina tampoco, pero juntos podemos hacer un montón de cosas. Esperamos tener después muchos más avances de intercambio de tecnología, de conocimientos, de investigación. Todos vamos a poner un poquito para que esta cadena pueda crecer como se lo merece".

Y al ser consultado personalmente luego de finalizar el acto, expresó: "Yo felicito a la Sociedad Rural porque ya la escuché a Norma Bessone en otras exposiciones a hablar de la importancia de las producciones alternativas. Todo lo que sea producción, nosotros alentamos. Y hablando de alentar, gracias a la gestión de la Secretaría de Comercio Exterior, aparecen estas relaciones comerciales, tecnológicas, donde obviamente se abre una oportunidad con gente de Italia. Desde la producción, nosotros vamos a apoyar todo lo que tiene que ver con esto".

Por su parte, el Cónsul General de Italia en Rosario Marco Bocchi dijo a su turno vía zoom: "Muchas gracias por la invitación. Es importante participar aún de forma virtual porque varios compromisos que tenía en Rosario, me impidieron asistir. Poder presenciar este evento representa una historia de éxito en la cooperación comercial entre Italia y Argentina. Nosotros como Consulado hacemos todo lo posible para apoyar todo tipo de forma de cooperación en términos comerciales, económicos y científicos que puedan acercar a empresas argentinas con Italia, y en este sentido, el convenio que hoy se celebra liga a dos empresas de excelencia en el sector de la apicultura. El sector de producción de miel es muy importante porque Argentina es uno de los países más importantes del mundo por su producción. Estoy seguro que ese convenido puede ser un puente aún más fuerte para poder aumentar más el nivel de cooperación que tenemos y que tenemos que aumentar año tras año".

Al agradecerle a Marco su participación, la anfitriona del evento y presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela Norma Bessone, expresó: "Muchas gracias Marco por esta participación online. Y también dispuestos para continuar con nuevas y diferentes experiencias, de eso se trata. Justamente decíamos antes que Italia es un país con el que estamos unidos por múltiples cuestiones, le tenemos un enorme afecto porque muchos tienen sus raíces allí".

Asimismo, tuvo la palabra el secretario General para América Latina del Consejo General de los Italianos en el Exterior Mariano Gazzola, quien dijo: "Obviamente sí, es muy importante promover este tipo de relaciones entre los dos países. Veo que la presencia italiana no es solamente histórica, de la memoria del pasado, es algo del presente y del futuro. Hay muchas cosas para hacer entre los dos países, dos sectores productivos de ambos países que comparten un mismo patrimonio de conocimiento, de sabiduría y de matriz de trabajo. Todos conocemos la historia de Rafaela, es una ciudad que tiene la suerte de tener todo el mundo dentro de su ejido urbano y productivo. Todo este tipo de actividades que realizamos tiene como centro la persona y las relaciones humanos, el contacto cultural, económico y , de los afectos.





UN ESTADO PRESENTE

“Nuestro Gobierno local, tiene una estrecha vinculación con el provincial porque nos sentimos parte del mismo y tenemos muy claro cuál es nuestro modelo de desarrollo. Uno basado en educación y formación, y otro, en el apoyo de la producción y el empleo. Somos un Estado presente, articulando entre los sectores públicos y privados, dándole oportunidades y acompañando a los distintos sectores para que puedan aprovechar esas oportunidades”, añadió Lombardo.

Por parte del gobierno que preside Omar Perotti, llegó a nuestra ciudad Evelyn Olivero, subsecretaria de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías Provincial.

Consultada al respecto de los alcances del encuentro, la funcionaria provincial indicó: “Nos encontramos en la Sociedad Rural de Rafaela acompañando a empresas que hicieron una vinculación técnica e industrial con empresas de Italia, quienes participaron de uno de los programas que tenemos desde la secretaria de Comercio Exterior que es, fundamentalmente, el de Promoción Comercial. Este programa se genera para acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización, generar nuevos mercados y nuevas vinculaciones comerciales”.

A su vez, Norma Bessone resaltó en un momento: “Tenemos la posibilidad de destacar y diferenciar una de las producciones alternativas que, desde hace mucho tiempo, venimos tratando de fortalecer desde la Rural de Rafaela y desde nuestra entidad gremial madre, Carsfe. Hoy la gran importancia radica en que esta actividad apícola se ve fortalecida con la presencia de autoridades vinculadas a Italia, un país con el que tenemos mucha cercanía”.

SOBRE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA

Argentina es uno de los países más importantes en lo que hace a la producción de miel a nivel mundial, con más de 15 mil apicultores según cifras del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA online) de abril 2021. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) del año 2020, la Argentina ocupó el cuarto puesto con 75.000 toneladas detrás de China (458.100 toneladas), Turquía (104.077) e Irán (79.955).