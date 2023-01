¡Vuelve el fútbol! Rosario Central y Argentinos, en el Gigante de Arroyito

El torneo local comienza este viernes con dos encuentros. El Bicho y el Canalla se encargarán del debut. Luego: Defensa vs Huracán.

Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentarán hoy viernes en Rosario, en un encuentro con el que comenzará la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023.

El partido se jugará desde las 19.15 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien estará secundado por Juan Vázquez y Maximiliano Castelli, mientras que el cuarto árbitro será Carlos Córdoba. La transmisión de TV estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

El entrenador del conjunto “canalla”, Miguel Ángel Russo, tiene el equipo casi confirmado, aunque mantiene una duda en la zona de ataque: la inclusión de Fabricio Oviedo u Octavio Bianchi para acompañar en dupla a Jhonatan Candia.

Los refuerzos del conjunto rosarino (Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan “Coyote” Rodríguez) tendrán su debut desde el inicio.

Rosario Central no afrontará competencias internacionales en el presente año por lo que el torneo local será su máxima aspiración.

Argentinos Juniors, equipo que tendrá a la Copa Libertadores de América 2023 como principal objetivo, comenzará el torneo local con la intención de mejorar el octavo lugar conseguido en el último campeonato.

El entrenador del “Bicho”, Gabriel Milito, no le dará rodaje desde el inicio a los refuerzos Rodrigo Cabral, Leonardo Heredia, Alexis Martin Arias, Fabricio Dominguez, Francisco González Metilli, Matias Vera y Facundo Ferreyra.

El historial entre Rosario Central y Argentinos Juniors registra un total de 104 enfrentamientos con 40 triunfos para el “Canalla”, 30 para el “Bichito” de La Paternal y 34 empates.



DEFENSA ANTE HURACÁN

Defensa y Justicia y Huracán se enfrentarán desde las 21:30 en el Estadio Norberto Tomaghello por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Las posibles formaciones:



Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz e Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia y Oviedo/Bianchi. DT: Miguel Ángel Russo.



Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba; Thiago Nuss, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Federico Redondo, Luciano Sánchez; Gabriel Ávalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.



Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports.



Defensa vs Huracán



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez; Gabriel Alanis, Tomás Escalante o David Barbona, Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.



Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla, Lucas Carrizo; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Juan Gauto o Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove.



Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 21.30hs

TV: TNT Sports