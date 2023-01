Atlético de Rafaela ya tiene fecha y hora para su estreno en el 2023

Atlético de Rafaela ya conoce fecha y horario para su debut en la Primera Nacional 2023. La Crema se encuentra en la Zona B del torneo que contará con 37 equipos divididos en dos grupos. La Zona A dará inicio el primer fin de semana del mes de febrero, a diferencia de la B que lo hará una semana después, al tener un equipo menos.



El estreno del equipo que dirige Ezequiel Medrán será el viernes 10 de febrero a las 21.00hs recibiendo a Tristán Suárez en el estadio Monumental de barrio Alberdi. El encuentro no será televisado.



Luego de dicho inicio ante el ‘Lechero’ el elenco albiceleste estará visitando en la segunda fecha a Atlanta.



En lo que respecta al resto de los compromisos de la zona B, aún resta la confirmación oficial de AFA.



Los otros encuentros serán: Aldosivi vs Ind. Rivadavia, Dep. Maipú vs Chaco For Ever, Villa Dálmine vs Mitre, Dep. Madryn vs Chacarita, Estudiantes BA vs Atlanta, Brown de Adrogué vs Racing de Córdoba, Quilmes vs Dep. Riestra, Gimnasia Jujuy vs Ferro Carril Oeste,



Lo que sí tiene programa es la fecha 1 de la zona A, la cuál se jugará de la siguiente manera:



Viernes 3/2: 19.15hs o 21.15hs (TV) Dep Morón vs Almagro, 20 hs. Estudiantes Río Cuarto vs San Martín de Tucumán



Sábado 4/2: 17.00hs (TV) All Boys vs Nueva Chicago, 20.45 hs. Patronato vs Brown de Puerto Madryn, 20.45 hs. Alvarado de Mar del Plata vs San Martín de San Juan, 21.40hs (TV) Defensores de Belgrano vs Temperley.



Domingo 5/2: 17.00hs (TV) Gimnasia Mendoza vs Defensores Unidos de Zárate, 18.00hs Güemes de Santiago del Estero vs Agropecuario.



Lunes 6/2: 19.15hs o 21.15hs (TV) Almirante Brown vs San Telmo.



Libre: Flandria.



CÓMO SE JUGARÁ LA PRIMERA NACIONAL 2023



Los 37 clubes fueron divididos en dos zonas -una de 18 y la otra de 19. Se jugarán partidos de ida y vuelta, y no habrá fecha de clásicos o encuentros interzonales, por lo que los cuadros de la misma ciudad no compartirán grupo.



CÓMO SE DEFINIRÁN LOS ASCENSOS Y DESCENSOS



Los primeros de cada zona se enfrentarán en un partido que determinará al primer ascendido. El mismo se jugaría a fines de octubre. Por otro lado, del segundo al octavo de cada grupo jugarán un reducido, cuya primera fase será a encuentro único, mientras que, a partir de la ronda siguiente, cuando se sume el perdedor del primer ascenso, será a ida y vuelta.

La novedad de este año será la de los tres descensos; dos en forma directa (los últimos de cada zona) y uno indirecto a resolverse con un partido desempate entre los dos anteúltimos de ambos grupos.