Imparable, el dólar blue cerró en $384

El dólar blue siguió ayer imparable al alcanzar un nuevo récord nominal de $384 para la punta vendedora, y los tipos de cambio financieros operaron dispares, según los principales indicadores del mercado financiero. La divisa paralela operó a $384 para la venta y a $382 para la compra, después de saltar $5 en la jornada anterior, y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 106,4%, su mayor nivel en una semana y en lo que va del año acumula un alza de $37.

El Banco Central (BCRA) volvió a resignar divisas y vendió US$ 56 millones para atender la demanda en el mercado, luego de la jornada de ayer de compras mínimas por US$ 2 millones.

La autoridad monetaria reduce ahora su saldo positivo en el mes a alrededor de US$ 27 millones de compras netas oficiales en el mercado único de cambios.

El dólar Qatar trepó hasta los $384,16, casi a la par con el blue, y el turista o tarjeta se ofreció a $336,14. La divisa oficial sin impuestos cerró a $192,49 según el promedio de los bancos privados, mientras que en el Banco Nación subió en el cierre a $191,50.

El ahorro o dólar solidario con la carga impositiva se encareció hasta los $316,93 y el mayorista que regula el BCRA, se elevó 32 centavos y cotizó a $184,69. En la bolsa porteña los dólares financieros cotizaron dispares y el contado con contado con liquidación subió hasta los $362,68 y la brecha con el tipo de cambio oficial escala al 96,3%. El MEP baja $1,97 hasta los $351,88 y el spread con la cotización oficial mayorista opera en el 90,5%. (NA)