Carrió: "puedo llegar a ser candidata a presidente"

Elisa "Lilita" Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), una de las patas del frente opositor que representa Juntos por el Cambio (JxC), deslizó la posibilidad de presentarse en las próximas Elecciones Nacionales y ser candidata a Presidente.

"Puedo llegar a ser candidata a Presidente para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos y de quienes creen en la transparencia de la República", expresó.

De acuerdo a Carrió, que fue candidata presidencial en 2003, 2007, 2011 y 2015, su idea de encabezar nuevamente una lista no sería "solamente por querer ganar o querer ser Presidente", sino que para promover "a gente que quiere cambiar realmente el país".

"Veo una generación con mucha voluntad, mucho conocimiento y mucha transparencia. Si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen la Argentina, puedo llegar a ser candidata, sí", remarcó. En ese sentido, indicó que, de todas formas, "como fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos" y "la unidad de las listas".

"Quiero lograr la mayor unidad y la mayor amistad posible de un verdadero gobierno de coalición para que no haya internas", manifestó en declaraciones radiales la ex legisladora, quien aclaró que, en la actualidad, vive de "un emprendimiento", da "cursos" y es "asesora del bloque de Diputados".



RELACIÓN "BÁRBARA" CON MACRI

Elisa Carrió también calificó como "bárbara" su relación con el ex presidente Mauricio Macri. "Sí, hablo. Él es líder de otro partido y está hablando con sus dirigentes (…) yo no tengo problema con nadie", puntualizó. A su vez, le tiró un centro a Gerardo Morales, titular del Comité Nacional de la UCR y gobernador de Jujuy. "Va a ser candidato a presidente. Todas las reuniones que yo tengo son para acordar puntos de acuerdo", dijo. (NA)