Diputados del Frente de Todos darán inicio al Juicio Político contra la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard, comenzará a analizar este jueves desde los 11, doce expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siete presentados por legisladores y cinco por particulares. En principio, será una reunión formal en la que en pocos minutos solo se fijará el cronograma a seguir, mientras fuentes parlamentarias aseguran que el oficialismo buscará mantener los debates hasta la realización de las elecciones. Es que si bien cuenta con los números justos para lograr dictamen, prácticamente no hay posibilidad de que la iniciativa impulsada por el Presidente, Alberto Fernández y el respaldo de 12 gobernadores peronistas -el santafesino Omar Perotti no está entre ellos- prospere en el recinto de la cámara baja.

Ante la actual coyuntura de bloqueo parlamentario que plantea Juntos por el Cambio como represalia por la ofensiva oficialista contra la Corte Suprema en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos le pidió a la principal alianza opositora que desista de su postura obstruccionista y se digne a participar tanto de las comisiones como de las eventuales sesiones que vayan a convocarse en el actual período de extraordinarias.

"Hacemos un firme llamado a la responsabilidad política e institucional de las y los diputados Nacionales de Juntos por el Cambio para que revean el posicionamiento expresado y cooperen para el tratamiento del temario, tanto en las comisiones como en el recinto", remarcaron los diputados oficialistas en un comunicado.

La actividad de la comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard es que lo que está atascando el resto de la agenda parlamentaria, ya que Juntos por el Cambio tomó la intempestiva decisión de no participar de ningún debate en la medida en que el Frente de Todos mantenga en pie el proceso de juicio político a la Corte. En el oficialismo consideran esta maniobra como un "chantaje" para blindar a "la Corte macrista" y el supuesto "lawfare judicial" que practica contra los líderes del peronismo.

La realidad es que el Congreso se encuentra bloqueado desde antes de que el oficialismo presentara el proyecto de juicio político y lo incluyera en el temario de sesiones extraordinarias.

Durante diciembre fueron tres las sesiones a las que Juntos por el Cambio privó del quórum, inclusive en la que iban a reelegirse las autoridades del cuerpo, con Cecilia Moreau a la cabeza.

Por eso, desde el oficialismo se atajan diciendo que aún si no hubieran incluido los proyectos de juicio político en el temario de extraordinarias, no había ninguna garantía de que Juntos por el Cambio iba a facilitar el trabajo parlamentario.

En este contexto de empantanamiento, donde cada parte de la grieta mide los movimientos de la otra, el Frente de Todos salió con un atípico comunicado en el que le habla directamente a los referentes legislativos de Juntos por el Cambio, presionándolos para que "convoquen a sus respectivas comisiones para debatir todos los puntos que sean necesarios, a fin de arribar a los dictámenes de cada tema".

Hay comisiones que efectivamente están presididas por opositores como la de Agricultura, en manos del radical Ricardo Buryaile, quien debería convocar al cuerpo para tratar el proyecto de ley de agroindustria, una iniciativa largamente debatida cuya redacción ya está lista luego de un proceso de intercambio y diálogo fructífero entre las fuerzas mayoritarias.

Pese a que ya están los consensos listos para firmar dictamen y llevar el tema al recinto, el formoseño tiene pisada la comisión y no piensa sacar el freno de mano hasta que el oficialismo no ponga fin a su embate a la Corte Suprema.

"Rechazamos las expresiones efectuadas por legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, que buscan bloquear e impedir el tratamiento de temas incorporados en el llamado a Sesiones Extraordinarias", recriminaron. En este sentido, desde el oficialismo convocaron "a todos los bloques de esta Honorable Cámara a tener, como otras tantas veces, una actitud positiva para avanzar en el temario propuesto, dando los debates que haya que dar en cada comisión y en el recinto".

Concluyen el mensaje con una serie de consignas aleccionadoras: "Dar los debates. Trabajar en las comisiones. Trabajar en el recinto. Para eso somos diputados y diputadas nacionales".

La comisión que preside Gaillard dará este jueves a las 11 hs el puntapié inicial de un largo proceso en el que primeramente buscará abrir el sumario de acusación contra los jueces, produciendo todas las pruebas necesarias para tal fin.

No obstante, ni sumando a sus potenciales aliados el Frente de Todos llegará al número de dos tercios de los votos para poder aprobar la acusación en la Cámara baja, y tampoco lograría esa mayoría calificada en el Senado para declarar culpables a los magistrados acusados.

En la primera reunión se dará vista a los 14 expedientes con pedidos de juicio político contra el máximo tribunal. Hasta ayer eran 12, pero en las últimas 24 horas se sumaron dos más: uno contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, presentado por el reconocido abogado y periodista Pablo Llonto, y otro contra los cuatro miembros del supremo tribunal presentado por Diego Sánchez.

Son cuatro los causales que motivan los pedidos de juicio político contra la Corte. En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos. En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura.

Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2x1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar. (NA)