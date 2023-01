Mientras construye sus cimientos, el Frente de Frentes carga contra Perotti

La crisis de seguridad que atraviesa la provincia de Santa Fe y la emergencia agropecuaria a partir de la peor sequía de los últimos 30 años que golpea al campo santafesino fueron los principales cuestionamientos que once partidos políticos de la oposición le efectuaron al gobernador, Omar Perotti, en el tramo inicial de un año electoral.

"Los partidos políticos que estamos construyendo la alternativa para el futuro de nuestra provincia reunidos en el día de la fecha, queremos expresar nuestra preocupación por la situación que atraviesa Santa Fe en muchas de las áreas que hacen a su vida cotidiana y su desarrollo", plantea el documento consensuado en la sede del Partido Demócrata Progresista (PDP) de Rosario.

La cumbre se presentó como un nuevo capítulo para constituir el denominado "frente de frentes" que irá por una victoria en las elecciones provinciales de ¿septiembre?. Porque además de efectuar un diagnóstico de la situación de la Provincia y evaluar la calidad de la gestión peronista, permitió avanzar en la construcción de consensos para fortalecer las chances de una victoria. El intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, del partido GEN, y el concejal de Rafaela, Lisandro Mársico (PDP) participaron de este cónclave.

"El año comenzó con una crisis de seguridad pública que no deja de agravarse y una sequía prolongada, ambos problemas aumentados por la cada vez más notoria ausencia de los gobiernos provincial y nacional, que no ofrecen respuestas a la ciudadanía y las pocas acciones que llevan adelante las implementan con total improvisación, discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de los recursos" dispararon los dirigentes opositores, entre los que se encontraban los socialistas Enrique Estévez y Joaquín Blanco, los radicales Felipe Michlig, Julián Galdeano, Mario Barletta, José Corral y Juan Cruz Cándido, el demoprogresista Germán Real, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el titular del PRO Santa Fe, Cristian Cunha entre tantos otros.

En el documento, la emergente coalición opositora subrayó que "cerramos un 2022 récord de homicidios, y este año muestra que no hay cambios a la vista" por lo que reclamó al Gobierno de Perotti que "reaccione con la proactividad que requiere la urgencia y la responsabilidad que debe tener una gestión que está en retirada y que debe procurar que sus decisiones no compliquen aún más la situación".

En lo que hace a inseguridad, recordó el pedido del Gobierno para aprobar una nueva ley de emergencia en seguridad pública hasta fin de año pero al mismo tiempo instó a Perotti a cambiar profundamente las políticas para mejorar las condiciones de seguridad en los pueblos y ciudades de la Provincia. "Una vez más, como en cada vez que se lo solicitó, los 11 partidos políticos estamos a disposición para brindar las herramientas que se consideren necesarias. Sin embargo, entendemos que esta debe ser la ocasión para transformar una mera disposición administrativa en un programa de seguridad que posibilite retomar el gobierno de las calles y de las unidades penitenciarias, el control de las fuerzas de seguridad, la implementación de políticas territoriales y el fortalecimiento del sistema de persecución penal", plantearon los partidos opositores.

"Queda ya en claro que no alcanza con un slogan vacío, por eso reiteramos nuestro pedido para que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas de los recursos que tuvo disponibles y subejecutó por falta de rumbo y decisión. Como muestra basta un botón: todavía seguimos esperando los tan anunciados sistemas de inhibición de unidades penitenciarias, drones y chalecos antibalas" cuestionaron recordando la convocatoria de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura santafesina para que el ministro Rubén Rimoldi informe en qué gastó los fondos autorizados.

El último tramo del documento volvió sobre las consecuencias por la falta de lluvias no solo en el campo sino en todo el aparato productivo de la Provincia. "Con esta misma desidia se abordó la extensa crisis que causa la sequía, cuyos efectos van más allá de los productores sino que perjudican enormemente el desarrollo económico en un amplio sentido que comprende al comercio, al transporte, agroindustria y toco el engranaje social que es motor de nuestra provincia y gran parte del país", resaltó.

En este marco, la oposición propuso que "teniendo en cuenta que la Provincia dispone de recursos suficientes, que se amplíen las partidas destinadas a paliar las consecuencias, rescatar y reactivar a producción; y que se exijan al Gobierno Nacional medidas para atender la situación".

Finalmente, afirmaron "estar convencidos de que la Provincia de Santa Fe puede salir del atraso y el estancamiento", un desafío para el cual convocaron "a la ciudadanía para trabajar juntos". La Coalición Cívica, el ARI, Partido GEN, UCEDé, UNIR, CREO, ERF, UCR, UNO, PRO y el PS estamparon su firma en el documento.