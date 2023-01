Luego de más de 10 horas de audiencia, los papás de Fernando dialogaron con la prensa y expusieron lo que esperan del Tribunal: "Que les den la pena máxima, que no les tiemble la mano a los jueces cuando den sentencia porque se lo merecen".

"Después de esta jornada realmente quedó confirmado que mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen porque son asesinos y no tuvieron piedad", manifestó Graciela Sosa.

En los pedidos de condena ambos letrados fueron contundentes al sostener los detalles de que cada acusado tuvo un rol importante en el ataque y crimen de Fernando, motivo por el cual pidieron prisión perpetua para todos por igual.

"Desde siempre pedimos que sea para todos una condena ejemplar y estoy conforme con lo que pidió la fiscalía y la querella. Confiamos plenamente que se va a hacer justicia", expresaron los papás de la víctima.

Añadió: "[Los rugbiers] no son humanos, no pueden andar sueltos por ahí. Estaban conscientes, festejaron".

Indicaron que está la posibilidad de que en la jornada del jueves, después de los alegatos de la defensa, alguno de ellos hable para finalizar.

Después de la declaración con la prensa, fue el turno de Fernando Burlando quien señaló: "Fue una jornada larga. Tuvimos que acotar un poco todo, era muy extenso lo que teníamos para manifestar". [...] "Los papás de Fernando están conformes y eso es lo importante".

Para finalizar, Burlando detalló que el crimen de Fernando "fue un fusilamiento" y que todos tienen la misma responsabilidad: "Cada golpe fue un tiro", cerró.