La Fiscalía y la Querella solicitaron prisión perpetua para los rugbiers

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y el particular damnificado, representado por la querella: el abogado Fernando Burlando y su equipo de letrados, pidieron ayer la pena de prisión perpetua para los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique en Villa Gesell.

En ese sentido, ambos fiscales coincidieron en señalar que los acusados atacaron a la víctima "por sorpresa" y bajo "traición" y que lo mataron tras golpearlo "brutalmente". Y en la misma sintonía, el querellante Burlando sostuvo que "todos asesinaron a Báez Sosa", y en consecuencia, solicitó la misma pena de perpetua para los ocho implicados.

"Fue fusilado a golpes mortales", añadió el abogado de la querella, en obvia referencia a Báez Sosa, y remarcó que "hubo voluntad de matar y por eso lo mataron".

Se estima que la sentencia será dictaminada por el Tribunal el próximo martes 31 de enero y desde ese momento el crimen de Báez Sosa tendrá un cierre que puede llegar a ser positivo.



FALSO

TESTIMONIO

Además, los fiscales también solicitaron que se abra una investigación contra Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por el delito de "falso testimonio", ya que cuando declararon dijeron que no se acordaban lo ocurrido a pesar de haber estado a pocos metros de donde ocurrió el ataque y crimen: "No se acordaron de nada... No tengo dudas de que por una omisión, mintieron".



EL PEDIDO DE

LOS FISCALES

Durante las casi cuatro horas de alegatos, los fiscales se explayaron en las pruebas y testimonios que se presentaron durante las 13 audiencias del juicio y dieron a conocer los motivos por los cuales los ocho acusados son coautores del asesinato, y manifestaron que "todos hicieron todo para atacar y matar a Fernando". "Se los acusa a todos por igual por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones", indicó Dávila. Esta figura penal contempla prisión perpetua.

"Acordaron matar a Fernando", manifestó uno de los fiscales, y explicó que "el ataque" comenzó a las 4:44:25 del 18 de enero frente al boliche Le Brique y expuso distintos videos.

Parte de los mismos fueron cuestionados por la defensa de los acusados por entender estaban editados y hasta dijeron que hubo "montaje", algo que fue descartado por el Tribunal.

Según la Fiscalía, la alevosía fue "por la menor posibilidad de defensa de la víctima" y que Fernando "se vio disminuido ante la pluralidad de agentes".

En cuanto a la premeditación, el otro agravante, García dijo que no necesariamente implica gran planificación y que los imputados "siete minutos antes del ataque" se reunieron a metros de donde estaba Fernando, luego que ambos grupos fueron echados de Le Brique por la seguridad.

"Ahí está la organización, lo de atacar sin ningún riesgo, Fernando estaba con sus amigos comiendo un helado de uva", argumentó la Fiscalía al exponer uno de los videos del inicio de la golpiza y que, según él, se le podría atribuir ese puñetazo inicial a Enzo Comelli, uno de los rugbiers implicados.

Fernando Báez Sosa cayó casi al instante, relató García. "Los testigos hablaron de emboscada y que los imputados no atacaron desde un sólo lugar", agregó.

"Lo mataron todos, tal como estaba previsto", citó la Fiscalía para argumentar la premeditación y, sobre todo, la coautoría, esto es que tienen el mismo nivel de responsabilidad quienes le pegaron a Fernando como los que le pegaron a los amigos del joven para impedir que lo vayan a defender.

También como prueba se argumentó que los acusados "filmaron" el inicio del ataque y dijo que eso es prueba de la premeditación. "Hubo 23 testigos presenciales del hecho y dicen que instantáneamente le pegaron a Fernando", agregó.

"Le recomiendo a los jueces que vean los videos", dijo el fiscal y valoró la prueba que hay de los distintos "escenarios" que se pudieron ver acerca de los hechos.



EL PEDIDO DE

LA QUERELLA

En otro orden, el particular damnificado, generalmente llamado querella, cuya representación está a cargo del abogado Fernando Burlando y su equipo de letrados, remarcó que la víctima fue "un despojo" cuando lo dejaron golpeado.

El abogado se refirió al incidente que tuvo Máximo Thomsen, a quien consideró "líder" del grupo, con Báez Sosa en el local bailable, y al respecto señaló que Báez Sosa "fue fusilado a golpes mortales", acotó.

"Nadie puede repetir de esta tragedia de horror la palabra incidente", sostuvo el abogado, quien también se valió de la prueba de videos que se exhibieron en la sala de juicio.

A las 4 horas 38 minutos dijo Burlando se inició "la emboscada" para atacar a Fernando y sus amigos. "Hubo voluntad de matar y por eso lo mataron, existió un plan asesino", señaló.

Por la manera en que se dio el ataque aseguró que fue Ayrton Viollaz, el rugbier que "impartió" la orden de atacar a Fernando y sus amigos. "El acuerdo previo se inició en la vereda de Le Brique; segundos más tarde, Luciano Pertossi y acusados cruzan la avenida, se reúnen y terminan de organizar el plan criminal".

Fue "en manada y organizadamente" el ataque a Fernando y luego de verificar "la ausencia de peligros", esto es la ausencia de la policía que fue a intervenir en un conflicto a la vuelta del boliche.

En tanto, Facundo Améndola, integrante del mismo equipo aseguró que "le pegaban como si fuera una bolsa de papas" [...] "Guarda relación con el resultado de autopsia" dijo, por los golpes registrados en la víctima.