Joaquín Gómez, el arquero del León, y el presente: “estamos muy ilusionados”

En 9 de Julio se viven horas felices. La ilusión de alcanzar el objetivo máximo de ascenso está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo, 20.30hs, visitará a Atlético Concepción en el partido revancha de la definición de la zona Región Litoral Sur del Regional Amateur con la ventaja del 1-0 lograda en el estadio Germán Soltermam.



“Estamos muy ilusionados, nosotros, los hinchas. Desde que empezó el torneo que nos fuimos poniendo objetivos a corto plazo y de a poco lo estamos cumpliendo. El trabajo en conjunto hace que consigamos cosas importantes, nos sentimos bien, con mucha confianza y esperemos poder avanzar a la definición”, confesó el arquero Joaquín Gómez.



Una de las fortalezas del equipo de Marcelo Werlen es la solidez defensiva: recibió 2 goles en 13 partidos. Y uno de los principales actores, para que esto ocurra, es su arquero. “Cada vez que me toca actuar lo debo hacer de la mejor manera, a veces me toca menos y cuando así ocurre tratar de no fallar y a estar atento y predispuesto a las situaciones del partido”, manifestó en radio El Espectador.



En relación a lo sucedido el pasado domingo en el Germán Soltermam, Gómez indicó: “Desde el minuto cero estuvimos muy convencidos del partido que podíamos hacer”, y luego añadió: “En lo grupal, en lo físico fuimos superiores a ellos. Un equipo que se vino a cerrar, a replegarse, nos costó entrarles pero por suerte en la última jugada del partido, después del centro de Andrés (Velazco) pudimos darle la victoria a la gente y a nosotros mismos”.



De principio a fin, como describe Gómez, el León fue superior al ‘Decano’ entrerriano. Y la clave, para quedarse con este ‘primer chico’ estuvo en nunca desviarse del ‘libreto’, y mantener la calma.

“Sabíamos que iba a ser así, desde el inicio que fuimos en busca del resultado, sin perder la calma y ellos estuvieron muy bien ordenados atrás, pero con mucho convencimiento que en algún momento íbamos a tener nuestro espacio y se pudo dar en la última”, analizó.