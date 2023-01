Con un sostenido crecimiento, Rafaela cumple hoy 110 años como ciudad

Rafaela comenzaba una nueva etapa en el año 1913 y su historia cobraba otra dimensión. El Gobierno provincial, a través de un decreto, dispuso que pasaba a ser ciudad a partir del 26 de enero. La población había alcanzado por esa fecha las 8.242 personas, y en los considerandos del decreto que la estableció como ciudad se expresaba:..."habiendo sido aprobado por decreto del 31 de diciembre último, el censo levantado por la Comisión de Fomento de Rafaela, por el que se declara esta localidad incluida entre los centros urbanos que tiene derecho al Régimen Comunal y en atención a su desarrollo y progreso económico alcanzado".

Así fue que las cuestiones públicas pasaron a ser regidas por un Concejo Municipal electo por los vecinos y un intendente municipal designado por el gobernador de la Provincia. Manuel Giménez fue el primero del distrito designado.

El primer Concejo estuvo presidido por Nicolás Gutiérrez, y estuvo acompañado por Emilio Galassi, Carlos Mognaschi, Eduardo Chiarella y Antonio Cossettini. Todos ellos fueron elegidos por los rafaelinos el 10 de septiembre de 1913. Es decir, durante algunos meses el poder en Rafaela estuvo concentrado en las manos del Intendente, sólo controlado por una Comisión Administradora.

La población de Rafaela ingresaba a la categoría de ciudad. Comenzaba para ella una nueva vida el primer mes del año 1913. Habían transcurrido sólo tres décadas desde su fundación, el 24 de octubre de 1881 -más allá de que no hubo un acto esa fecha- y los primeros pobladores lograron consolidarla de manera sostenida, impronta que sigue en los ciudadanos hasta la actualidad.

Fundada por Guillermo Lehmann, la pujante colonia Rafaela fue creciendo para convertirse, con el transcurrir del tiempo, en uno de los centros poblacionales más importantes de la provincia. La progresista localidad enclavada en el centro-oeste santafesino, era elevada a la categoría que hoy luce con orgullo.

A través de los años, Rafaela creció sin parar. Pese a años difíciles del país y el mundo, su espíritu emprendedor reflejado en lo prolija y pujante que es, llama la atención a los que vienen a visitarla, e hizo que día a día, paso a paso, se convierta en lo que es hoy la “Perla del Oeste” santafesino, un nombre que se acuñó en las páginas de Diario LA OPINIÓN a mediados de la década del 20.

Con 141 años cumplidos, y 110 años como ciudad, Rafaela se encuentra en una etapa de pleno crecimiento, con una población estimada en 110 mil habitantes por los distintos relevamientos impulsados desde el Estado municipal. Para tener datos actualizados, aún resta que el Censo Nacional de las Personas efectuado el 18 de mayo del año pasado difunda los datos correspondientes -el INDEC está muy demorado con la información-.



CRECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

Los hechos hablan más que las palabras, y en el caso de Rafaela, podemos mencionar muchas obras que se fueron realizando durante el último tiempo. Entre las más renombradas, por ejemplo, está la obra del gasoducto, que está llegando a su etapa final y a través de ella, miles de familias rafaelinas tendrán la posibilidad de conectarse a la red domiciliaria. La expansión de la red también beneficiará a las industrias del sector. De hecho, desde el año pasado se efectúan obras puntuales en distintos barrios para que comercios y vecinos accedan al servicio.

En tanto, pronto se abrirán los sobres de la licitación pública para que 1.253 hogares de los barrios Brigadier López, 17 de Octubre, Pablo Pizzurno y La Cañada, cuenten con el servicio de cloacas. Además de los barrios antes mencionados, se trabaja en el servicio de agua potable en Villa Los Álamos y Aero Club.

En la lista figura también el proyecto de refuncionalización de la avenida Luis Fanti, que forma parte del ingreso Oeste de la ciudad y se vincula con la Variante Rafaela y la Ruta 34, lo que representará un nexo con comunas de la región. La obra que prácticamente está en su instancia final tiene como objetivo principal organizar el tránsito a través de la implementación de un cantero central con isletas de giro, señalización vertical y también horizontal. Incluye además, desagües, pavimentación y la adecuación del sistema lumínico.

Complementaria a la reconversión de avenida Fanti, está en carpeta la duplicación de calzada de la ruta provincial Nº 70, en el tramo comprendido entre la calle Santos Dumont y la Circunvalación de la ruta nacional Nº 34, en Rafaela. A comienzos de noviembre pasado, se realizó la apertura de sobres para ejecutar la obra que demandará una inversión oficial de 717.274.850 pesos. Los trabajos incluyen en “una pavimentación de hormigón de 900 metros, con una ampliación de los carriles existentes, construcción de rotonda y de dos carriles de circulación por sentido, isleta de giro, cantero centrales, adecuación del sistema lumínico, desagües pluviales, colectoras de ambos lados, garita de transporte público, veredas de uso compartido para peatones y ciclistas y señalización horizontal y vertical”, según detalló en su momento el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi.

Asimismo, la obra de la Variante Rafaela, por su parte, convertirá a la actual traza urbana de 8,5 kms. de la Ruta Nac. Nº 34, en una arteria más de la ciudad, y descongestionará el tránsito pasante por la región que se dirige y retorna de los centros turísticos del noroeste del país.

Hace poco más de un mes, con la idea de renovar el centro de la ciudad, se inauguró la remodelación de los canteros de bulevar Santa Fe junto a la presentación del Arbolito de Navidad. Este proyecto del cual pueden disfrutar los rafaelinos, comprende un mayor espacio verde, no solamente en lo que es la superficie, sino porque también se incorporaron especies arbóreas que brindan mayor sombra en el área central.

Si bien inicialmente hubo debate en torno al rediseño de los canteros centrales de bulevar, finalmente los rafaelinos aceptaron el cambio y la discusión quedó atrás. Pero lo que aún está por delante, como tarea pendiente, es la renovación de las veredas de bulevar Santa Fe entre la Plaza 25 de Mayo y la Jefatura de Policía. Como los costos son importantes, se requiere una negociación "paso a paso" con comerciantes y propietarios en busca de consensos para el pago de la obra.

Otro proyecto que ya está terminado y solo queda inaugurar es el mega desagüe de calle Tucumán, que mejoró sustancialmente el escurrimiento de las aguas pluviales. El antiguo entubado colapsaba ante cada lluvia importante lo que derivaba en anegamientos parciales de calle Tucumán entre bulevar Santa Fe y avenida Brasil.

En la columna de obras hídricas se inscriben además los entubados de Canal Sur tanto en el tramo del Club Ben Hur, que está muy avanzado, como en el barrio La Cañada, que está a punto de comenzar.

Con respecto al Acueducto Desvío Arijón-Rafaela, se encuentra en las últimas etapas y se estima que durante 2023 estará operativo, lo que dejará atrás los serios problemas de abastecimiento de agua potable que la ciudad sufre por décadas, y que se renovaron en este último verano con deficiencias en el servicio que presta Aguas Santafesinas. Por caso, a fines del año pasado, la provincia licitó obras para ampliar la planta potabilizadora de la que saldrá el agua para el Acueducto Desvío Arijón-Rafaela.

Otra obra importante que se proyecta a mediano plazo, es el Eco Parque, que servirá de sector retardador de agua de lluvia y a su vez, se transformará en la adaptación a todo lo que es la prestación autóctona. Contará con 66 hectáreas de superficie, y se concretará en el suroeste de la ciudad detrás del Campus de la Universidad Nacional de Rafaela. Se trata de un nuevo espacio verde que potenciará no sólo a Rafaela, sino también al oeste santafesino, aunque aún espera por financiamiento. No será un parque llano, sino que tendrá depresiones y lomadas, arboleda autóctona y lugares para que pueda practicarse senderismo, caminar, correr y andar en bicicleta.

El flamante Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" se inaugurará el próximo 10 de febrero con un Festival de Música, lo que ampliará la infraestructura para la cultura y los espectáculos de la ciudad. La obra implicó la reconversión del viejo Galpón del Nuevo Central Argentino (NCA) y la construcción de una plaza inclusiva como antesala en la avenida Roque Sáenz Peña y Primera Junta, entre los barrios Sarmiento y Alberdi.

En la lista de pendientes está aún la refuncionalización del céntrico Complejo de los ex Almacenes Ripamonti, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Belgrano. El sector presenta un estado deplorable, pero al menos se avanzó en la expropiación y en un concurso provincial de anteproyectos "Rehabilitación y Puesta en Valor de los Ex Grandes Almacenes Ripamonti", que se adjudicaron los arquitectos santafesinos Carlos Di Napoli y Martín González. Ahora se debe continuar con la convocatoria a licitación pública, aunque aún no hay fechas definidas.

Y así podemos seguir enumerando construcciones y obras, y no solamente edilicias, sino relacionadas al área educativa, recreativa, deportiva, social, y salud pública. Nuevas luminarias, plazas renovadas, restauración del adoquinado que conservan la historia. Siempre creciendo. Siempre proyectando.

De este modo, 110 años después de la declaración como ciudad, Rafaela sigue siendo un ejemplo como ciudad. Aunque nada fue gratis. Todo fue trabajo, esfuerzo y visión.