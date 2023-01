Las precipitaciones provocaron la rápida acción del sector agrícola

La secuencia de imágenes de los cultivos tempranos de soja y de maíz, en sus distintas etapas fenológicas, ubicados en los departamentos del norte, centro y sur del área del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la provincia, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, continuaron reflejando el impacto de la falta de lluvias, déficit hídrico, heladas y la marcada amplitud térmica con elevados registros diarios, de los últimos meses.

“Por ello, se observó el impacto muy heterogéneo y un presente muy complicado, pero con cierto margen de reacción en algunos lotes aislados como consecuencia de las precipitaciones acaecidas”, según este informe.

La situación climática de los últimos días tuvo el beneficio de las lluvias en casi toda la provincia, con diferentes registros pluviométricos que oscilaron desde mínimos de 10 a 12 mm a máximos de entre 35 y 80 mm, pero con la característica de su irregular y heterogénea distribución geográfica, seguido por máximas de 40° C en los días subsiguientes.



EL MOMENTO DE SALIR A LA CANCHA

Concretados los pronósticos climáticos, las precipitaciones provocaron la reacción del sector agrícola, y se observó un intenso movimiento de equipos o sembradoras, por lo que se reanudó así el proceso de siembra, en particular soja tardía y maíz tardío, aunque cerró el período de las fechas o ventanas óptimas para su implantación. También hubo productores que todavía no resolvieron llevar o no, a cabo dicha tarea.

“En maíz tardío; se implantó una importante superficie, particularmente en las áreas de influencia de las cuencas lecheras”, reporta el SEA. En tanto en Soja tardía, “se avanzó en la siembra en casi la totalidad de los departamentos del área de estudio. Hasta la fecha se logró un 82 % de lo estimado, lo que representó aproximadamente unas 475.600 ha”.



EL ESTADO DE LOS CULTIVOS

Las características de los días de la semana condicionaron el normal avance del proceso de la cosecha del girasol; actividad que se reanudó a mediados de ella e ingresó así, en los últimos días de la etapa de recolección en los departamentos del norte santafesino.

Los rendimientos promedios sin variaciones de importancia, continuaron siendo irregulares y en gran parte bajos, por las características ambientales de estrés hídrico y térmico que atravesaron el ciclo. Los mismos oscilaron entre mínimos de 4 - 6 a 8 qq/ha y máximos de 18 a 20 qq/ha. Los primeros se obtuvieron en los cultivares de ciclo corto, que fueron muy impactados por el clima que acompañó su etapa vegetativa.

En general, el estado de la oleaginosa prosiguió siendo malo a regular, bueno a muy bueno, dependiendo de las precipitaciones ocurridas en cada zona y la etapa fenológica en que se encontraba cada parcela.

En Maíz Temprano, el potencial genético de los cultivares estuvo muy condicionado por el importante déficit hídrico padecido y en la campaña 2022/2023 no se desplegó en su totalidad, por lo que surgieron muchos interrogantes, algunas enseñanzas y nuevas experiencias que deberían capitalizarse. Con el paso de los días de esta última semana y lo avanzado de las etapas fenológicas de los cultivos, las precipitaciones tardías no posibilitaron la reacción de los maizales.

En los distintos distritos de los departamentos del SEA se observó el movimiento de máquinas y equipos picando/embolsando el cereal, algunos productores, dado los elevados costos y la baja calidad del material, continuaron confeccionando rollos de las plantas enteras, que luego comercializarían con ganaderos y otros, optaron por el pastoreo directo de los maizales.



EL PRONÓSTICO

Para el intervalo comprendido hasta el 31 de enero de 2023, “los pronósticos prevén desde su comienzo, nubosidad en aumento, alguna inestabilidad climática, con altas probabilidades de precipitaciones de variadas intensidades y montos el jueves 26 o el viernes 27, en toda la superficie del SEA. Continuarían días inestables que alternarían con horas soleadas y otras nubladas, temperaturas en leve ascenso, nuevas lluvias, situación que se extendería en toda el área de estudio hasta el final del período. Las temperaturas fluctuarían entre mínimas de 20 a 28 ºC y máximas de 31 a 42 º”.

Respecto a la situación de “Agua útil”, en la superficie total del área de estudio del centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas.