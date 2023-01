Situación productiva del departamento Castellanos y consejos para el maíz tardío

Un informe elaborado por los expertos del INTA Rafaela Lucía Rosetti, Alejandro Chiavassa y Jorge Villar (Director) revela la situación productiva de la campaña estival 2022-23, pero también los efectos y recomendaciones para el cultivo de maíz, teniendo en cuenta que muchos productores apostaron una vez más por la siembra luego de las recientes precipitaciones.

“En la región centro de Santa Fe el panorama climático es desolador”, afirmaron. En la mayoría de los departamentos, las precipitaciones acumuladas desde septiembre a diciembre 2022 no superan los 200 mm. Al mismo tiempo, el aporte del nivel freático se considera despreciable teniendo en cuenta que para que sea efectivo, debe registrar una profundidad no menor a 2,4 m. Sin embargo, se encuentran por debajo de los 5 metros.

En Rafaela, las precipitaciones acumuladas registradas en el período septiembre-diciembre de 2023, alcanzaron un valor 60% por debajo de lo normal (196 vs 480 mm). A este escenario climático desfavorable, de ausencia de precipitaciones y reservas hídricas agotadas, se suman la ocurrencia de temperaturas máximas extremas y elevada demanda de humedad atmosférica, que contribuyen para limitar el crecimiento de los cultivos.

“Las temperaturas máximas, que durante los meses de diciembre y enero oscilaron entre los 43 y 30°C (coincidente con el momento de ocurrencia del período crítico del cultivo de maíz), con varios días en valores superiores a los 32°C (golpe de calor), se sumaron al nulo aporte del nivel freático (- 5,50 metros de profundidad)”, rememoraron.

Los ensayos comparativos de rendimiento de maíz (ECR) tienen la finalidad de evaluar el comportamiento agronómico y productivo de un amplio rango de híbridos comerciales en cada campaña. Es una herramienta de gran utilidad, especialmente en campañas como estas.

En Rafaela, el ECR de maíz de primera se sembró el 12 de octubre. El retraso con respecto la fecha óptima (mediados de septiembre) se debió a la falta de humedad inicial en el perfil del suelo. A campo, si bien la realidad es crítica para todos los híbridos, se pueden ver marcadas diferencias de comportamiento ante el estrés.

“Se observan síntomas de estrés hídrico evidentes, diferencias en el crecimiento, acortamiento de los entrenudos, aumento de la asincronía floral (emisión de las flores masculinas o “panoja” y femeninas o “espiga”), que provoca fallas en la polinización y mermas en el cuajado de los granos. Además, se detectó una elevada cantidad de cultivares que aún no emitieron la inflorescencia masculina (VT) o no tienen espiga”, detallaron los especialistas.



POR LA FECHA, ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Considerando el estado hídrico de los lotes del centro de Santa Fe (al 12 de enero) cualquier decisión requería esperar lluvias significativas que permitan la recarga de perfil y disponer de humedad adecuada en la cama de siembra. En la última semana, los registros pluviométricos en la región estuvieron entre los 20 y los 60 mm (casos puntuales).

Ante ello, el movimiento de sembradoras fue incesante en los últimos días y, considerando que en las próximas 48 hs también puede haber precipitaciones en la zona, los técnicos del INTA brindaron recomendaciones para aquellos que aún pretendan sembrar: “es de suma importancia extremar medidas para el uso conservacionista del recurso hídrico, es decir, definir qué cultivos podrían sembrarse, considerando el cierre de la ventana posible de siembra para la mayor parte de los cultivos estivales y las prácticas que se deben realizar para lograr la rápida cobertura del suelo y generar condiciones favorables para una buena infiltración y aprovechamiento del agua, evitando pérdidas por evaporación”.



CÓMO VIENEN LOS MAÍCES

Los maíces sembrados tardíamente son una alternativa para el centro santafesino. Sin embargo, tanto el elevado costo de la semilla como la disponibilidad, podrían ser las principales limitantes de la elección de dicho cultivo.

De igual manera, frente a cada situación particular, es de suma importancia analizar la factibilidad y el riesgo económico que implica realizar este cultivo.

“Los maíces denominados de tercera o tardíos pueden considerarse como una alternativa para lotes que salen de girasol o maíces tempranos”, indicaron los autores del informe. Sin embargo, en la medida que se retrasa la fecha de siembra, la radiación disminuye durante el período crítico del cultivo y el llenado de grano, lo que limita el establecimiento de los granos, la tasa de llenado y, en consecuencia, el rendimiento. “Esto se ve reflejado en mermas de rendimiento por cada día de retraso”, advirtieron.

Otro aspecto a considerar para las siembras tardías es el destino del cultivo: si es para picado o cosecha de grano. En este último caso, también se deberán seleccionar maíces de rápida tasa de secado y buena sanidad de espiga.

“Una recomendación al decidir sembrar tardíamente, es optar por un planteo defensivo a la hora de elegir la densidad de siembra, es decir, una reducción ajustada al ambiente esperado, seleccionando un híbrido que sea estable y adaptable al ambiente y con una reducción en el uso de insumos (fertilizantes)”.

Consideraciones finales

Frente al escenario climático actual, algunos aspectos a considerar para decidir una posible siembra de maíz tardío en la presente campaña son:

_ Esperar lluvias que aseguren no solo humedad para la germinación, sino que permitan la acumulación de reservas del perfil.

_ Extremar medidas que optimicen el aprovechamiento del escaso recurso hídrico que se dispondrá.

_ Retrasar la posible siembra hasta una fecha que permita llegar a la madurez fisiológica del maíz.

_ Considerar el destino de uso (pastoreo, reserva de forraje o cosecha de grano).

_ Para la elección del cultivar. Ajustar el manejo al ambiente y resultado probable esperado: densidad y nutrición.