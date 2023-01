Una lechería en emergencia pero con récord de exportaciones

Los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de diciembre, según información provisoria del INDEC, y a pesar de las bajas de los últimos meses, indican que la lechería cierra el 2022 con un crecimiento para destacar, con más de 411.000 toneladas (volumen de productos +4,1%) por 1.670 millones de dólares (divisas +24,4%). Esto representó aproximadamente 3.000 millones de litros de leche equivalentes (+6,4%) que alcanzaría el 26% de la producción total del país.



EL ANÁLISIS DE ESTA PERFORMANCE

Como puede verse en el gráfico de esta nota, las exportaciones de inicios de 2022 fueron bastante inferiores a 2021, pero cabe aclarar que las exportaciones de enero 2021 fueron muy elevadas ya que acumularon las exportaciones no realizadas a Brasil de diciembre 2020 que tuvieron dificultades de ingreso “por cuestiones burocráticas de ese país de destino”.

Según el OCLA, “en febrero 2022 se da una situación inversa, normales exportaciones en 2022 comparada con bajas exportaciones de febrero 2021 por los altos volúmenes del mes previo. En los meses de marzo a julio (salvo mayo) de este año también se dio un incremento significativo interanual en las exportaciones en volumen (menores dificultades logísticas) y obviamente en valor por el aumento de los precios internacionales. Para los meses de agosto y septiembre se observó una baja respecto al año pasado por menores precios internacionales, recuperándose en el pasado mes de octubre y volviendo a caer en noviembre y diciembre producto de una baja de los precios, que acompañados por el retraso cambiario y los derechos de exportación vigentes, colocaron el poder de compra por debajo de los precios realmente pagados por la materia prima leche”.



DE PRODUCTOS Y DESTINOS

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por: 30,7% a Brasil; 21,9% a Argelia; 7,9% a Chile; 5,2% a Rusia; Estados Unidos 3,6%; China 3,5%; y Perú 3,0%. El restante 24,2% se repartió a más de 10 otros destinos.

En cuanto a la distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en Dólares para el período enero-diciembre de 2022: 48,0% fue para leche en polvo; 23,1% para los quesos en sus diferentes pastas; 17,7% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y 11,2% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

Sin embargo, “la variación intermensual de las exportaciones fue de -6,3% en volumen y de -10,3% en valor (dic/22 vs. nov/22). La variación interanual fue de -17,3% en volumen y -10,4% en valor (dic/22 vs. dic/21). En ambas comparaciones se puede visualizar la caída en volúmenes y en precios”, advierte el OCLA.

Sobre la variación acumulada (ene-dic) en función al volumen de productos, las Leches en Polvo crecieron un 10% en los envíos; los Quesos también aumentaron su exportaciones pero un 5,9%; y el Resto de productos y los Confidenciales bajaron, un -4,1% y -9,2%, respectivamente.



PRECIOS INTERNACIONALES FAVORABLES

El precio medio de exportación por tonelada durante 2022 fue excelente y nunca visto en la historia de nuestras exportaciones, de US$ 4.059 en promedio anualizado, lo que implicó un incremento del 19,5% respecto a año 2021. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.938/ton., un 16,1% por encima de igual período del año anterior.

En tanto, “la tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina, de confirmarse el dato, marcan el año 2022 como récord en este concepto. En volumen de producto es el valor más alto luego de 2011 y en monto total en dólares sería el mayor valor logrado, luego de los obtenidos en el período 2011-2013”.



A PESAR DE ELLO, EN EMERGENCIA

Seguramente será distinto este año, no sólo en exportaciones sino principalmente en términos de volumen producido. La sequía está dañando la matriz del proceso, el inicio de la rueda, que son la confección de reservas para que las vacas se alimenten bien y produzcan en buena forma. Además, el aumento de costos de productos balanceados, a causa de la fallida medida oficial del dólar soja, no permite sustituir fácilmente lo que los campos no podrán ofrecer en tiempo y forma. Hay falta de capital de trabajo en las empresas y la condición de los rodeos no es la adecuada para ir hacia una buena recría con vistas a la primavera.

“La situación de precios actuales del mercado internacional, en torno a los US$ 3.400 a US$ 3.500/ton. para la leche en polvo entera, por la presencia de los derechos de exportación y por un tipo de cambio fuertemente retrasado para la liquidación de divisas (dólar mayorista BCRA $ 175), genera un poder de compra muy por debajo de los precios actuales al productor: $ 56,00/litro de poder de compra vs. un precio al productor de $ 70,00/litro estimado para este mes de enero de 2023”.