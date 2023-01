Agustín Canapino será presentado en IndyCar

Agustín Canapino giró sobre el auto del Juncos Hollinger Racing en el Sebring International Raceway en octubre del año, dejando una excelente impresión en su primer contacto.

El arrecifeño, en aquella oportunidad demostró su talento y rápida adaptación a una máquina de gran potencia y a partir de ese momento los hechos se fueron sucediendo a un ritmo vertiginoso.

El mismo que caracteriza a la IndyCar Series, la división de monoplazas más veloz del planeta, que lo tendrá en temporada 2023 entre sus protagonistas al tetracampeón del Turismo Carretera.

Las siguientes pruebas, realizadas en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires y en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, cuando Ricardo Juncos trajo el Dallara Chevrolet a nuestro país, certificaron que las chances de Agustín Canapino de sumarse a la IndyCar no estaban tan lejanas.

Poco después, más precisamente el día previo al cierre de las inscripciones de los pilotos que competirán este año, se confirmó la participación del también campeón de TC2000 y TopRace en uno de los dos tornes más importantes del automovilismo de Estados Unidos, junto a la NASCAR.

En las últimas horas, el equipo con sede en Indianápolis, anunció en sus redes que la presentación de los Dallara Chevrolet y de los pilotos se concretará el próximo viernes 28 en la Capital Mundial de la Velocidad.



LAS 17 FECHAS

La categoría IndyCar Series volverá a correr en trazados mixtos, callejeros y óvalos a lo largo de la temporada 2023, disputando un total de 17 fechas entre los meses de marzo y septiembre, de acuerdo con este detalle: 5 de marzo, St. Petersburg. 2 de abril, Texas Motor Speedway. 16 de abril, Long Beach. 30 de abril, Barber Motorsports Park. 13 de mayo, Indianápolis (mixto). 28 de mayo, Indianápolis (500 Millas). 4 de junio, Detroit. 18 de junio, Road America. 2 de julio, Mid-Ohio Sports Car Course. 16 de julio. Toronto. 22 de julio, Iowa Speedway. 23 de julio, Iowa Speedway. 6 de agosto, Nashville. 12 de agosto, Indianápolis (mixto). 27 de agosto. World Wide Technology Raceway. 3 de septiembre, Portland International Raceway. 10 de septiembre, WeatherTech Raceway Laguna Seca.



LOS ANOTADOS

Estos son los equipos y pilotos que competirán esta temporada en la IndyCar Series: Penske, Josef Newgarden, Scott McLaughlin y Will Power. Foyt, Benjamin Pedersen y Santino Ferrucci. McLaren, Patricio O'Ward, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi y Tony Kanaan. Shank, Helio Castroneves y Simon Pagenaud. Ganassi, Marcus Ericsson, Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Armstrong, Takuma Sato y Jimmie Johnson. Rahal, Graham Rahal, Jack Harvey y Christian Lundgaard. Paretta, Simona de Silvestro. Coyne, David Malukas, Linus Lundqvist y Danial Frost. Carpenter, Conor Daly, Rinus VeeKay y Ed Carpenter. Dreyer & Reinbold, Stefan Wilson y J. R. Hildebrand.

Andretti, Colton Herta, Kyle Kirkwood, Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco y Marco Andretti. Juncos Hollinger, Callum Ilott y Agustín Canapino.