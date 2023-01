"Disneylandia", la respuesta de Lacalle Pou a Massa

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le respondió al ministro de Economía, Sergio Massa, al calificar sus dichos como "Disneylandia". En la previa de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el país vecino es el "hermano menor" del Mercosur.

"Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur. Brasil y la Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo, como a todo hermano menor", respondió Massa consultado sobre el relanzamiento del Mercosur y la postura negativa del mandatario oriental, que pretende lograr acuerdos de libre comercio con otras naciones. Las declaraciones del jefe de la cartera económica fueron en la conferencia de prensa que brindó el lunes junto a su par brasilero, Fernando Haddad, en la que confirmaron que ambos países trabajan en una moneda en común.

Poco después de la respuesta del mandatario uruguayo, dos fuentes oficiales dijeron al diario El País de Uruguay que lo que se quiso hacer es “sacarle trascendencia” a las declaraciones de Massa, y “bajar la presión” en cuanto a ese tema para no darle volumen a una polémica inútil.

El jefe de Estado planteó la necesidad de mirar a la CELAC "hacia adentro" y advirtió que el bloque regional no puede tener "el carácter de un club de amigos ideológicos", en una clara crítica a la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Se habla del respeto a la democracia, a las instituciones y los derechos humanos, pero hay países acá que no respetan la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos", disparó.

En materia económica, propuso impulsar una zona de libre comercio "desde México hasta el sur de Sudamérica".

"Insisto, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos porque para que este tipo de foro subsista en el tiempo tiene que generar esperanzas", enfatizó.



CRÍTICAS DE JUNTOS

POR EL CAMBIO

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio cuestionaron al ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que afirmara que Uruguay es "uno de los hermanos menores del Mercosur" en comparación a Argentina y Brasil. Las repercusiones no tardaron en llegar y uno de los más contundentes en ese sentido fue el diputado nacional y líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, quien pidió "disculpas al pueblo uruguayo" por las expresiones de Massa.

"Mis disculpas, en nombre de los argentinos coherentes, al pueblo uruguayo. Los dichos del ministro Massa son solo una muestra más de la ignorancia, incapacidad y estupidez del kirchnerismo. Sepan entender", tuiteó.

A través de la misma red social, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli consideró la expresión "hermano mejor" atribuida a Uruguay como una "torpeza" y una "falta de respeto" de Massa, y sostuvo que Argentina tiene "mucho para aprender" de su vecino rioplatense. "La torpeza de Sergio Massa llamando "hermano menor al que debemos cuidar" a la República Oriental del Uruguay, en vísperas del arribo de su presidente, es una falta de respeto. Ese país ha sabido conducir su economía con esmero y vínculos c/el mundo. Mucho para aprender de ellos", escribió la opositora.

Por su parte, el diputado nacional del PRO José Núñez cargó contra el ministro de Economía por "agredir a un país vecino" y "hacerse el pícaro con este tipo de declaraciones". "Ministro Sergio Massa, en vez de agredir a un país vecino, usted debería dedicarse a sacarle la soga del cuello al sector productivo y hacer reformas de fondo que requiere nuestra economía", disparó el santafesino. "Tenemos casi 100% de inflación y una sequía que pone en jaque nuestra Producción, deje de hacerse el pícaro con este tipo de declaraciones. Y hagan lo que tienen que hacer", agregó.

Los cuestionamientos traspasaron las fronteras de Argentina y también se hicieron oír en la otra orilla del Río de la Plata.

El senador del Partido Nacional de Uruguay Sebastián da Silva compartió en Twitter el fragmento de video con las palabras del ex intendente de Tigre, y se despachó con una ácida ironía: "Gracias, Massa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de Economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos". "Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche (ministra de Economía uruguaya). Llámela que le dará unos sensatos consejos", completó el legislador uruguayo.

También del Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez le contestó a Massa: "Ocúpese de cumplir con la obligación de cuidar a sus compatriotas. Los uruguayos hace casi 200 años nos cuidamos solitos. Se llama soberanía e independencia".