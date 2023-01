"Racing es un equipo ganador"

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El mítico delantero de Perú Paolo Guerrero se presentó ayer para hacerse la revisación médica para sumarse a Racing y aseguró que buscaba llegar al equipo de Fernando Gago ya que jugará "la Libertadores".

"No necesito preguntar mucho de Racing. Sé de toda la historia.

Viene de ser campeón. Palabras sobran. Es un gran equipo. Tiene A Fernando (Gago) que le gusta ser intenso y presionar arriba. Eso motiva a cualquier jugador", aseguró el atacante una vez concluido los exámenes médicos.

Y agregó: "Es un equipo ganador que viene jugando en un muy alto nivel y espero estar cuanto antes y aportar mucho al equipo".

Luego, destacó: "Feliz de estar aquí. Espero estar cuanto antes entrenando y jugando. Mi último partido ha sido en octubre. Desde ahí paré porque todos salieron de vacaciones y pararon de entrenar por el Mundial. Me queda ponerme a punto. Yo voy a trabajar y Fernando va a decidir si voy a jugar".

Tras haberse realizado los estudios, se espera que el peruano firme su vínculo por una temporada y con un contrato por productividad.

Además, finalizó con palabras para los hinchas de la "Academia", de quienes aseguró que son "muy pasional", que siempre se juega a estadio lleno y que les promete todo su esfuerzo y sacrificio.

Guerrero viene de un parate considerable ya que en 2022 jugó 10 partidos y solo en dos ocasiones completó los noventa minutos en el Avaí de Brasil.

Además, en el resto de los encuentros, dos veces más superó los 45 minutos de juego y no pudo marcar goles ni repartir asistencias.