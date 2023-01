Líderes de la CELAC abogaron por la unidad en la diversidad y demandan acciones concretas

La primera sesión plenaria de la VII Cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tuvo lugar en el hotel Sheraton, ubicado en el barrio de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires, contó con todos los condimentos.

El intercambio protagonizado por los 15 mandatarios presentes tuvo entre sus principales temas la preocupación por la crítica situación que se vive en Perú, el reclamo por el exmandatario Pedro Castillo y los cuestionamientos indirectos a Cuba, Venezuela y Nicaragua de Luis Lacalle Pou (Uruguay).

Promover la unidad en la diversidad fue una de las metas que se fijaron los jefes de Estado y de Gobierno, que además pidieron acciones concretas que reflejen la integración de la región. "Afirmamos el compromiso de los miembros de la CELAC para avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos", dice el texto de la Declaración de Buenos Aires, dado a conocer al cierre del encuentro, en el que estuvieron presentes representantes de los 33 países de la región y que estuvo marcado por la vuelta al foro de Brasil con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ahora estamos con una CELAC completa, con Brasil, y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que se nos impone y tenemos que lograrlo", dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de la cumbre, en el que subrayó que "llegó la hora de hacer que la región defienda los mismos intereses" y pidió "encarar un proceso" que lleve "hacia la igualdad y la justicia social".

"Sentimos que hemos llevado la voz de América Latina a todos los rincones del mundo", aseguró el mandatario argentino, que cerró este martes el año en el que ostentó la presidencia pro témpore de la CELAC, que fue traspasada a San Vicente y las Granadinas, a través de su primer ministro Ralph Gonsalves.

El presidente Fernández se mostró en alerta tras el medio centenar de muertos, saldo de las protestas que se suceden en Perú, y propuso trabajar en la recuperación de la institucionalidad y el cese de la violencia callejera e institucional. "Quiero decir, como hombre que ha dedicado su vida a la docencia universitaria, veo con enorme preocupación que tanquetas avancen sobre la Universidad de Lima con los costos que eso significa en términos sociales", expuso al cierre de la sesión.



PEDIDOS POR PEDRO CASTILLO

Durante el intercambio, Gustavo Petro (Colombia) dedicó parte de su intervención a cuestionar el encarcelamiento de Castillo: "¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros Gobiernos firmaron en el pasado el tratado?".

"¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos, por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en este mesa?", cuestionó.

Asimismo, consideró que el sistema interamericano debe permitir la existencia de "pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente".

"Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en 1972. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político", subrayó, y continuó: "Pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y pluralidad ideológica, lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución".

En la misma línea, Andrés Manuel López Obrador (México) pidió "no dejar solo al pueblo de Perú", y calificó de "infamia" la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo tras el autogolpe que protagonizó, y "la forma en la que están reprimiendo al pueblo". "Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, se abra el diálogo y sea el pueblo el que decida en elecciones limpias y libres", sostuvo ante la presencia de la canciller, Ana Gervasi Díaz.



CRÍTICAS DE URUGUAY

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, destacó que el texto final incluyera ambos puntos y pidió no tener una "visión hemipléjica" de la defensa de la democracia, los derechos humanos y las instituciones "según el perfil ideológico". "Se habla del respeto a la democracia, de los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Claramente, hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos", señaló, en referencia a los Gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Lacalle Pou propuso la creación de una zona de libre comercio entre los países que integran la CELAC e instó a sus miembros a pasar a la "acción" y evitar que el foro se convierta en un "club de amigos ideológico". "Para que este tipo de foros subsista en el tiempo, tiene que generar esperanza y la esperanza se genera sobre el camino andado. Sobre la palabra puesta en práctica", sostuvo.



LA PREOCUPACIÓN POR EL

"ÉXODO MASIVO" DE VENEZUELA

Durante su intervención, Mario Abdo Benítez (Paraguay) pidió establecer un "diálogo sincero" y planteó que "así como" preocupan los hechos de violencia ocurridos en Perú y en Brasil, también lo inquieta el "éxodo masivo" de Venezuela.

"No podemos mirar a un lado, cuando más de siete millones de venezolanos han abandonado sus hogares pidiendo refugio", recordó y aclaró que se trata de la segunda crisis de desplazamiento de mayor flujo en el mundo.

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro (Venezuela), llamó a defender los integrantes del foro internacional como territorios independientes y soberanos. Además, indicó que los "pueblos" deben "unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo" proveniente de afuera de la región.

"El mayor de los intervencionismos intentar desestabilizar nuestras sociedades; de volver a los golpes de Estado y amenazar a los países con intervenciones militares, como han hecho con Cuba, Venezuela y Nicaragua", manifestó.

Tras expresar sus ganas de haber participado de forma presencial de la Cumbre, explicó que su ausencia se debió a "razones que escapan" a su "voluntad" y denunció "conspiraciones" y "amenazas": "Las emboscadas que se calculan me hicieron tomar la decisión, creo más correcta y justa, de no caer en las provocaciones que pretendían marchas este momento tan especial".



EL MENSAJE DE LULA

El recién asumido presidente de Brasil, Lula da Silva, expuso durante el intercambio regional y destacó que se trató del primer evento en el que los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe se reunieron "sin ninguna autoridad extranjera" para discutir los problemas regionales y buscar las propias soluciones a los desafíos compartidos.

Asimismo, el del PT destacó que la CELAC "no se ha quedado callada" ante los desafíos en la seguridad alimentaria, energética y el cambio climático, y aprovechó la instancia para agradecer el apoyo su gestión en el marco de las protestas bolsonaristas en las calles de Brasil.

"Quisiera aprovechar aquí para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han puesto del lado de Brasil y de las instituciones brasileñas, en estos últimos días, en repudio a los actos antidemocráticos ocurridos en Brasilia. Es importante recalcar que somos una región pacífica, que rechaza el extremismo, el terrorismo y la violencia política", afirmó.

Por último, saludó a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, por la titularidad del bloque regional en 2023 confirmando así los rumores sobre su candidatura. "Le dedico toda la suerte del mundo", expresó.



BORIC PIDIÓ LA LIBERACIÓN

DE PRESOS EN NICARAGUA

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, utilizó la instancia de intercambio para exigir la libertad de los "opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna" en Nicaragua, y se manifestó en contra de los bloqueos a las economías de Cuba y Venezuela.

"No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas", indicó Boric ante sus pares, miembros del bloque.

Además, continuó: "El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia (en Perú tras el autogolpe de Castillo) es inaceptable".

"La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela", sostuvo.