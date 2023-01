Banderazo de despedida

El plantel de 9 de Julio no estará solo a la hora de viajar rumbo a Concepción del Uruguay para disputar el partido revancha de la final de la zona Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur de fútbol ante Atlético Uruguay. Para despedir al equipo de Marcelo Werlen, los hinchas realizarán un banderazo el sábado al medio día para brindarle todo el apoyo antes de partir hacia Entre Ríos.



La cita es en la cortada de calle Alberdi, a las 12.30hs, y los hinchas ‘Julienses’ podrán llevar sus banderas o globos para darle todo el colorido necesario a la despedida.



Vale recordar que los hinchas del ‘León’ no podrán estar presentes en el encuentro del próximo domingo a las 20.30hs en Concepción del Uruguay ya que no se permite la presencia de visitantes, medida que se vino sosteniendo a lo largo de toda la temporada del Regional Amateur. En el juego de ida el elenco rafaelino se impuso 1-0 con gol de Leandro Larrea, en el estadio Germán Soltermam.