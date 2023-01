Los amistosos de la Selección, en River

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Selección argentina de fútbol disputará dos amistosos a fines de marzo para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y se confirmó que ambos encuentros se desarrollaran en el estadio Más Monumental de River.

Así como sucedió con la Copa América a mediados de 2021, la Selección nacional quiere exhibir frente a sus hinchas el trofeo conquistado en tierras qatarís con los amistosos que se disputarán en la fecha FIFA de fines de marzo pero que aún no tienen rivales confirmados.

La cancha de River volverá a recibir a la "Scaloneta", que no juega allí desde hace más de un año: la última vez fue en el triunfo 1-0 ante Perú del 14 de octubre de 2021 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los siguientes partidos como local, el equipo de Lionel Scaloni los disputaron en los estadios Bicentenario San Juan, Mario Alberto Kempes de Córdoba y en La Bombonera.

Con la tercera estrella bordada por encima del escudo, la Selección argentina se presentará nuevamente en el país después de varios meses y, tanto AFA como los propios jugadores, decidieron que sea en Núñez.

Los rivales no están confirmados y tampoco las fechas para estos compromisos preparatorios.

Todo se definirá una vez que el técnico Lionel Scaloni se reúna con Claudio Chiqui Tapia y firme el nuevo contrato, que se especula será en los primeros días de febrero.