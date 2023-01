“Lo intentamos, lo buscamos por todos lados, ellos se cerraron muy bien, tienen jugadores de oficio atrás y por suerte, en la última jugada del partido, pudimos romper el cero y nos vamos con una mínima ventaja, pero ventaja al fin que hoy en el fútbol es muy importante”, analizó Marcelo Werlen, DT de 9 de Julio, luego del triunfo por 1 a 0 ante Atlético Uruguay, en el estadio Germán Soltermam, por el cotejo de ida de la definición de la zona Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur en busca del pasaje a la final por el ascenso al Federal A 2023.

Con respecto al análisis del partido, dijo lo siguiente: “Sabíamos que era un equipo que se iba a venir a meter atrás, cuesta proponer, filtrar. Tuvimos un par de ocasiones, no las pudimos concretar y cuando parecía que el partido se moría en cero vino el gol que nos viene muy bien”.

Y si bien el trabajo defensivo que demostró el conjunto entrerriano, principalmente en el primer tiempo, fue interesante, tuvo un notorio retroceso en los últimos 30 minutos y fue allí donde el ‘León’ no bajó el pie del acelerador para conseguir la victoria.

“Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar. Una de Acuña con el arco libre que tira afuera, llegó el gol en el último minuto, una victoria justa, merecida. Lo buscamos por todos lados, se siente ese desgaste físico y mental, el jugador también en algún momento baja los brazos pero la gente alentó, fue impresionante cómo llevó el equipo para adelante”, añadió.

Pensando en la revancha del próximo domingo en Concepción del Uruguay, Werlen apuntó: “Este equipo de visitante también se siente cómodo, se va a plantar de igual a igual, estamos conformes, confiados, sabemos que la ventaja es mínima pero importante y trataremos de darle otra alegría a la gente del 9 y llegar a la gran final”.

Uno de los pilares fundamentales de la gran campaña que viene teniendo el conjunto ‘Juliense’ en la temporada del Regional Amateur es férrea línea defensiva, prácticamente no le convierte.

Sobre ello, Werlen manifestó: “Es muy importante en este fútbol actual, cerrar el arco. Tenemos dos goles en contra en 13 partidos, la verdad que es meritorio. Al 9 acá se le juega distinto, se ganó su respeto, se vienen a cerrar atrás, en esta categoría y campeonato sabemos que va a ser difícil pero no imposible”.

Con los goles de Leandro Larrera, primero los dos ante Atlético Carcarañá, y ahora el del domingo ante Atlético Uruguay, 9 de Julio goza de felicidad plena. Y sobre el momento de Larrera, el DT declaró: “Hay jugadores que están bien, de la cabeza muy convencidos, y con esa cuotita de suerte de estar en el momento justo, indicado. Le cayó otra vez a él y nos dio ese gol importantísimo para la revancha”.

Las molestias físicas y las lesiones vienen ‘pasando factura’ en el plantel ‘Juliense’, de hecho Maximiliano Martínez, uno de los referentes del medio campo del León, no pudo estar por no recuperarse a tiempo de un golpe en uno de sus tobillos.

“Son finales, a veces el jugador tiene que arriesgar, vamos a tratar de estar todos. A lo mejor después de este partido no hay otro y también eso se tiene en consideración”, cerró el DT.