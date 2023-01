Báez Sosa: tiempo de alegatos de la querella y la defensa

BUENOS AIRES, 25 (NA). - A partir de hoy comenzará la lectura de los alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa, en la etapa final del juicio, que se lleva a cabo en la ciudad bonaerense de Dolores, y con el correspondiente pedido de condena para los ocho acusados.

En tanto, la semana próxima se daría a conocer la pena que le corresponde a cada uno de los ocho implicados en el hecho.

La primera fecha fue establecida para la Querella y la Fiscalía: en esta instancia ambas partes buscan conseguir una "pena ejemplar", bajo la imputación de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" para los ocho rugbiers.

Se espera que sea una jornada extensa, ya que las partes darán a conocer nuevos detalles y la implicancia de cada uno de los acusados en el ataque y posterior asesinato. Con esta imputación solo se prevé la prisión perpetua, por lo que los jóvenes estarán presos por 35 años.

Luego, el jueves 26, será el momento de la defensa de los ocho rugbiers a cargo de Hugo Tomei, quien intentará convencer al Tribunal que el asesinato de Fernando ocurrió durante una pelea, y en ese caso la imputación sería por "homicidio en riña o agresión", aunque no se descarta que vaya por el "homicidio preterintencional".

Ante esta acusación la pena se reduce a seis años como máximo y tres como mínimo, lo que sería un rango clave ya que los jóvenes están presos desde 2020 -con prisión preventiva-, lo que les permitiría quedar en libertad.

Asimismo, Tomei buscará que al menos uno de los rugbiers quede absuelto ya que no se lo señaló en casi ninguna de las trece audiencias que hubo en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Se trata de Ayrton Viollaz, otro de los jóvenes que está preso desde un comienzo.

Tanto los alegatos como la sentencia se podrán ver de forma directa por el vivo que realizarán desde el canal de YouTube de la Corte de la provincia de Buenos Aires.

Con respecto a la sentencia final, la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, dará a conocer la fecha exacta en las próximas horas, aunque se prevé que será el 30 o 31 de enero.

"Lo que pasó en Gesell ¿fue una pelea?, Fernando ¿murió por accidente? ¿no fue emboscado, acorralado y ejecutado?. ¿Alguien me puede afirmar que no hubo plan, que fue una simple pelea y que por accidente murió alguien?. Para mi en este caso Justicia, es cárcel para toda la vida", publicó en su cuenta de Twitter Fernando Burlando, abogado de Silvino y Graciela, los padres de la víctima.